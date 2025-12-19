Trump suspendă Loteria Vizelor. Tragedia de la Brown și cea de la MIT schimbă regulile imigrației

Președintele american Donald Trump a anunțat joi suspendarea programului de loterie pentru vizele de tip green card, program care a permis suspectului implicat în atacurile de la Brown University și MIT să ajungă în Statele Unite.

Măsura vine la scurt timp după ce suspectul, cetățean portughez, a fost găsit mort, în urma unei răni prin împușcare autoinfligată.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat pe platforma X că, la ordinul președintelui Trump, Serviciul de Cetățenie și Imigrare al Statelor Unite (USCIS) va suspenda temporar programul.

„Acest individ odios nu ar fi trebuit să fie niciodată admis în țara noastră”, a afirmat Noem referindu-se la suspectul Claudio Neves Valente.

Neves Valente, în vârstă de 48 de ani, este suspectat că a comis atacurile de la Brown University, soldate cu doi studenți decedați și nouă răniți, precum și uciderea unui profesor de la MIT. Oficialii au precizat că acesta a fost găsit mort joi seară, rezultatul unei împușcături autoinfligate.

Potrivit unui document juridic întocmit de un detectiv din Providence, Neves Valente a studiat la Brown University pe baza unei vize de student începând cu anul 2000. În 2017, acesta a primit o viză de imigrare prin programul de diversitate și, câteva luni mai târziu, a obținut statutul de rezident permanent legal. Nu este clar unde a fost între perioada în care a luat o pauză de la școală în 2001 și obținerea vizei în 2017.

Programul de vize prin diversitate pune la dispoziție anual până la 50.000 de green card-uri prin loterie pentru persoane din țări puțin reprezentate în SUA, majoritatea din Africa. Lotteria a fost creată de Congres, iar suspendarea acesteia este susceptibilă de a provoca contestații legale.

Pentru loteria din 2025, aproape 20 de milioane de persoane au aplicat, iar peste 131.000 au fost selectați, incluzând și soții câștigătorilor. Cetățenii portughezi au obținut doar 38 de locuri. Cei care câștigă loteria sunt invitați să aplice pentru green card și sunt supuși verificărilor și interviurilor la consulate, aceleași ca orice alt solicitant de rezidență permanentă.

Donald Trump s-a opus de mult timp programului de loterie pentru vizele de diversitate. Anunțul lui Noem este ultimul exemplu de folosire a unei tragedii pentru avansarea obiectivelor politicii de imigrație.

După ce un cetățean afgan a fost identificat drept autorul unui atac fatal asupra membrilor Gărzii Naționale în noiembrie, administrația Trump a impus reguli stricte privind imigrația din Afganistan și alte țări.

În paralel, Trump a promovat politici pentru limitarea sau eliminarea căilor legale de imigrare, indiferent dacă acestea sunt consacrate prin lege, cum este cazul loteriei pentru vizele de diversitate, sau prin Constituție, cum este dreptul la cetățenie pentru orice persoană născută pe teritoriul SUA. Curtea Supremă a Statelor Unite a acceptat recent să examineze provocarea lui Trump privind cetățenia prin naștere.