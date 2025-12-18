Un discurs cu multe mesaje. Cum și-a prezentat Trump primul an de mandat

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a susținut miercuri seara un discurs de dinaintea sărbătorilor de iarnă de la Casa Albă, în care a prezentat primul său an din actualul mandat drept unul cu rezultate pozitive, într-un context marcat de îngrijorări publice legate de economie și de apropierea alegerilor parlamentare de la mijlocul mandatului, programate pentru 2026.

Discursul, care a durat aproximativ 20 de minute, a fost transmis la nivel național și a reluat mai multe teme cunoscute din aparițiile publice ale președintelui.

Donald Trump și-a început intervenția cu o formulare care a sintetizat direcția generală a mesajului său: „Bună seara, America. Acum unsprezece luni, am moștenit un dezastru și îl repar.” În continuarea discursului, președintele a atribuit o serie de probleme actuale fostei administrații conduse de Joe Biden, pe care l-a menționat de șapte ori.

Trump a pus pe seama fostului președinte situația economică, nivelul criminalității, politicile din domeniul sănătății și imigrației, precum și alte subiecte de interes public.

În ceea ce privește creșterea costului vieții, un subiect sensibil pentru mulți alegători, președintele a susținut că dificultățile sunt temporare și a afirmat că economia Statelor Unite se află într-un punct de cotitură.

„Ce diferență poate face un an”, a declarat Trump, adăugând că țara este „pregătită pentru un boom economic cum lumea nu a mai văzut”.

Discursul a avut loc în Sala de Recepții Diplomatice a Casei Albe, și nu în Biroul Oval, o alegere care i-a permis președintelui să vorbească din spatele unui pupitru, în picioare, într-un stil similar mitingurilor sale electorale.

Decorul a inclus steaguri americane și ornamente verzi specifice sezonului de iarnă.

Deși momentul a fost unul premergător sărbătorilor, mesajul nu a fost centrat pe urări sau pe referiri extinse la această perioadă. Trump a încheiat discursul cu un scurt „Crăciun fericit” și „La mulți ani”, fără a face alte referiri tematice.

Intervenția s-a concentrat în principal pe prezentarea realizărilor administrației și pe explicații privind situația actuală.

Înainte de discurs, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că președintele ar putea oferi indicii despre politici viitoare.

În intervenția sa, Trump a menționat că administrația intenționează să promoveze politici noi în domeniul locuințelor în anul următor și că va desemna în curând un nou președinte al Rezervei Federale. De asemenea, el a anunțat un plan privind acordarea unor cecuri în valoare de 1.776 de dolari militarilor americani.

În rest, temele abordate au reflectat subiecte frecvente din discursurile sale publice, inclusiv imigrația, sportul și evaluarea situației generale a țării la momentul preluării mandatului.

Un element remarcat a fost atenția limitată acordată politicii externe, în ciuda faptului că aceasta a ocupat un loc important în al doilea mandat al lui Trump.

În zilele premergătoare discursului, aliați ai președintelui au speculat că acesta ar putea aborda tensiunile în creștere cu Venezuela, mai ales după decizia de a ordona o „blocadă” a petrolierelor sancționate care intră sau ies din această țară.

În discursul de miercuri, Trump nu a detaliat aceste subiecte și nu a clarificat poziția administrației față de președintele venezuelean Nicolas Maduro. Referirile la politica externă s-au limitat la mențiuni scurte despre Orientul Mijlociu și eforturi de mediere internațională.

Potrivit unei surse citate de Reuters, apropiați ai președintelui i-au recomandat recent să se concentreze mai mult pe teme economice interne, relevante pentru viața de zi cu zi a alegătorilor. Discursul susținut miercuri a reflectat această orientare.