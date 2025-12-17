Trump ar presa statele europene să renunțe la folosirea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat, miercuri, că administrația președintelui american Donald Trump „presează” țările europene să „abandoneze ideea” folosirii activelor rusești înghețate în UE pentru a sprijini Ucraina. „Şapte ţări nu susţin deja în mod public această idee”, a mai spus oficialul, pentru AFP.

Oficialul, care a vorbit sub anonimat, a afirmat că șapte țări nu susțin deja în mod public această idee și a adăugat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski se deplasează la Bruxelles pentru a-i convinge pe liderii europeni, reuniți joi la un summit, să folosească aceste active.

În prezent, aproximativ 210 miliarde de euro aparținând Băncii Centrale a Rusiei se află înghețați în UE, după ce puterile occidentale au luat această măsură în urma invaziei Ucrainei din februarie 2022.

În versiunea inițială a planului președintelui american de a pune capăt conflictului din Ucraina, publicată la sfârșitul lunii noiembrie, era prevăzut transferul unei părți din aceste active către Statele Unite și Kremlin, pentru diverse proiecte.

Deși planul a suferit mai multe modificări între timp, poziția inițială indică faptul că Statele Unite par să vadă aceste active drept monedă de schimb pentru un acord, ceea ce deschide posibilitatea ca Moscova să recupereze o parte din sumele implicate, notează AFP.

Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană se reunesc joi și vineri la Bruxelles pentru a decide, printre altele, modul de finanțare a Ucrainei în următorii doi ani, în contextul războiului cu Rusia.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține un plan care vizează folosirea activelor rusești înghețate pentru acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Kievului, pe parcursul următorilor doi ani, însă inițiativa întâmpină o opoziție puternică din partea Belgiei, stat care deține cea mai mare parte a acestor fonduri.

Belgia se teme de posibile represalii din partea Rusiei sau de riscul de a fi singura țară care ar suporta consecințele, mai ales în eventualitatea unor acțiuni în justiție.