O parte dintr-o piramidă prehispanică aflată în situl arheologic Ihuatzio, din statul mexican Michoacán, s-a prăbușit după o perioadă de fenomene meteorologice extreme, potrivit autorităților mexicane responsabile de patrimoniu, potrivit informațiilor furnizate de Science Alert.

Incidentul a avut loc în noaptea de 29 iulie 2024, când zidul sudic al monumentului, înalt de aproximativ 15 metri, a cedat sub efectul ploilor abundente.

Evenimentul atrage atenția asupra impactului pe care schimbările climatice îl pot avea asupra unor situri istorice considerate de importanță majoră pentru patrimoniul cultural mondial.

Piramida afectată se află în situl arheologic Ihuatzio, unul dintre cele mai bine conservate vestigii ale fostului Regat Michoacán. Complexul include două piramide, o structură defensivă și mai multe morminte.

Zona a fost ocupată pentru prima dată în urmă cu aproximativ 1.100 de ani de comunități indigene vorbitoare de limba nahuatl. Ulterior, situl a devenit un centru important al poporului P'urhépecha, considerat singurul imperiu din regiune pe care aztecii nu au reușit să îl cucerească.

Potrivit Institutului Național de Antropologie și Istorie din Mexic (INAH), doar una dintre cele două piramide a fost afectată. Cu toate acestea, cel puțin șase dintre nivelurile sale prezintă deteriorări, inclusiv zidurile exterioare și structurile de susținere.

Specialiștii INAH consideră că degradarea monumentului a fost accelerată de condițiile meteorologice extreme din ultimele luni.

Înaintea ploilor puternice din vara anului 2024, Mexicul a traversat cea mai severă secetă din ultimele trei decenii. În unele regiuni, nivelul apei a scăzut atât de mult încât mai multe lacuri au secat complet.

„Temperaturile ridicate înregistrate anterior în zonă și seceta care a urmat au provocat fisuri care au favorizat infiltrarea apei în interiorul construcției prehispanice”, au explicat reprezentanții INAH într-un comunicat.

Odată ce apa a pătruns în structura internă a monumentului, stabilitatea zidului a fost compromisă, iar prăbușirea a devenit inevitabilă.

Cazul de la Ihuatzio nu este unul izolat. Cercetătorii avertizează că fenomenele meteorologice extreme, creșterea nivelului mărilor și variațiile bruște de temperatură reprezintă o amenințare tot mai mare pentru patrimoniul cultural mondial.

Studii recente au arătat că picturile rupestre antice din Oceania se degradează într-un ritm accelerat din cauza modificărilor climatice. De asemenea, cercetări privind materialele folosite în clădirile istorice din Europa și Mexic au concluzionat că precipitațiile excesive cresc semnificativ riscul deteriorării acestora.

La doar câteva zile înainte de incidentul din Mexic, formațiunea naturală „Double Arch” din statul american Utah s-a prăbușit parțial, fenomen asociat de specialiști cu eroziunea și schimbările nivelului apei.

Pentru comunitatea P'urhépecha, care există și în prezent, situl de la Ihuatzio are o valoare simbolică importantă.

Tariakuiri Alvarez, membru al comunității indigene, a declarat într-o postare publicată pe Facebook că strămoșii săi ar fi interpretat prăbușirea piramidei drept un semn rău. Potrivit tradițiilor locale, un eveniment similar ar fi avut loc și înaintea sosirii cuceritorilor europeni în regiune.

Între timp, autoritățile mexicane au anunțat că lucrează la evaluarea pagubelor și la stabilizarea structurii pentru a conserva monumentul.