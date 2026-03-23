La distanță de cinci ore de București, se află templul care a rescris istoria. Este mai vechi decât piramidele și a fost decorat cu animale misterioase

Descoperirea sitului arheologic Göbekli Tepe, din sud-estul Turciei, este considerată una dintre cele mai importante din ultimele decenii. Complexul, format din structuri circulare și piloni monumentali din piatră, a schimbat fundamental modul în care cercetătorii înțeleg originile civilizației umane.

Datele arheologice confirmă că situl are o vechime de aproximativ 11.500 – 12.000 de ani, ceea ce îl face cu mult anterior față de marile construcții ale Antichității, inclusiv piramidele egiptene.

Afirmația că Göbekli Tepe este mai vechi decât piramidele nu este o exagerare. Diferența de timp este de ordinul mileniilor, iar implicațiile sunt majore pentru istorie și arheologie.

Complexul a fost datat în jurul anului 9600 î.Hr., în perioada cunoscută drept Neoliticul timpuriu. Prin comparație, marile piramide din Egipt, inclusiv cele de la Giza, au fost construite în jurul anului 2500 î.Hr.

Aceasta înseamnă că Göbekli Tepe este cu aproximativ 7.000 de ani mai vechi decât piramidele. Diferența nu este doar una cronologică, ci și conceptuală. La momentul construirii acestui sit, oamenii nu dezvoltaseră încă agricultura la scară largă și nu existau orașe sau state organizate.

Descoperirea a fost făcută în anii ’90 de o echipă coordonată de arheologul german Klaus Schmidt, care a studiat situl timp de peste două decenii. Cercetările au arătat că structurile nu sunt locuințe, ci au avut un rol ceremonial sau religios.

Elementul central al sitului îl reprezintă pilonii masivi în formă de „T”, unii având peste 5 metri înălțime și cântărind zeci de tone. Aceștia sunt dispuși în cercuri și sunt decorați cu reliefuri complexe.

Pe suprafața lor apar numeroase animale: șerpi, vulpi, mistreți, vulturi, scorpioni și feline. Aceste reprezentări sunt realizate cu o precizie surprinzătoare pentru perioada respectivă.

Specialiștii consideră că aceste animale aveau un rol simbolic sau religios. Unele teorii sugerează că ele ar putea reprezenta spirite, totemuri sau chiar constelații. Totuși, interpretările rămân deschise, deoarece nu există texte scrise care să explice semnificația lor.

Până la descoperirea acestui sit, teoria dominantă era că oamenii s-au sedentarizat după apariția agriculturii, iar abia ulterior au construit temple și structuri religioase.

Göbekli Tepe inversează această logică. Construcția unui complex atât de sofisticat sugerează că organizarea socială și activitățile religioase au precedat agricultura.

Aceasta înseamnă că grupuri de vânători-culegători au fost capabile să colaboreze pentru a ridica structuri monumentale, ceea ce implică un nivel ridicat de organizare și planificare.

Unii cercetători susțin că nevoia de a susține astfel de proiecte ar fi putut chiar stimula apariția agriculturii, pentru a asigura hrana necesară comunităților implicate.

Un alt aspect care intrigă cercetătorii este faptul că Göbekli Tepe a fost îngropat în mod deliberat, în jurul anului 8000 î.Hr. Structurile au fost acoperite cu pământ și resturi, ceea ce a contribuit la conservarea lor excepțională.

Motivul acestui gest nu este cunoscut. Unele ipoteze sugerează schimbări religioase sau sociale, în timp ce altele indică posibile transformări ale mediului sau ale modului de viață.

Cert este că această „sigilare” a sitului a permis păstrarea detaliilor arhitecturale și artistice până în prezent.

Importanța sitului a fost recunoscută oficial, iar Göbekli Tepe a fost inclus în patrimoniul mondial UNESCO în 2018.

UNESCO a subliniat valoarea excepțională a sitului, considerându-l un exemplu unic al primelor manifestări arhitecturale monumentale realizate de comunități pre-agricole.

Cercetările continuă, iar o mare parte a sitului nu a fost încă excavată. Specialiștii estimează că doar o mică parte din complex a fost descoperită până în prezent.