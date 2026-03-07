Petra, situl antic sculptat în stâncă. Locul, vizitat constant de turiști

Petra se află în sudul Iordaniei, între Marea Roșie și Marea Moartă, și este unul dintre cele mai cunoscute situri arheologice din lume. UNESCO arată că așezarea a fost locuită încă din preistorie, iar orașul sculptat în stâncă a devenit, în epoca nabateeană, un important punct de trecere pentru schimburile comerciale dintre Arabia, Egipt și Siria-Fenicia.

Petra a fost capitala regatului nabateean, iar dezvoltarea ei a avut loc în special din secolul I î.Hr., când orașul a prosperat din comerțul cu tămâie, smirnă și mirodenii.

Nabateenii au fost un popor arab ale cărui așezări se întindeau între Siria și Arabia, iar Petra a fost centrul lor cel mai cunoscut. Poziția geografică a orașului i-a oferit un rol important pe rutele comerciale ale Antichității, iar această funcție a influențat atât dezvoltarea economică, cât și extinderea monumentelor funerare și a spațiilor publice.

UNESCO include Petra pe Lista Patrimoniului Mondial din 1985 și subliniază că valoarea sitului constă atât în amploarea monumentelor săpate în stâncă, cât și în diversitatea vestigiilor păstrate. Printre cele mai cunoscute se numără Al-Khazneh, numit adesea Tezaurul, Mormântul Urnei, Mormântul Palatului, Mormântul Corintic și Al-Deir, cunoscut drept Mănăstirea.

În același timp, situl cuprinde locuri de cult, canale, tuneluri, baraje de deviație și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie, dar și urme ale unor perioade istorice diferite, de la așezări neolitice până la vestigii bizantine și medievale. Proprietatea UNESCO are o suprafață de 26.171 de hectare, iar un document al autorităților locale arată că parcul arheologic Petra se întinde pe 264 de kilometri pătrați.

După anexarea regatului nabateean de către Imperiul Roman, în anul 106 d.Hr., Petra a continuat să aibă importanță regională pentru o perioadă. Site-ul oficial Visit Petra arată că orașul a rămas activ până când un cutremur puternic, produs în anul 363, a distrus o parte importantă a așezării.

Schimbarea rutelor comerciale a contribuit, de asemenea, la declinul său treptat. Până la mijlocul secolului al VII-lea, Petra era în mare parte părăsită, rămânând cunoscută mai ales populațiilor beduine din zonă.

Petra a reintrat în atenția lumii occidentale în 1812, când exploratorul elvețian Johannes Burckhardt a ajuns la sit. De atunci, interesul pentru orașul antic a crescut constant. Autoritățile locale de turism arată că Petra este vizitată de turiști din întreaga lume și o prezintă drept principală atracție turistică a Iordaniei.

Tot acolo este menționat că numărul vizitatorilor a crescut puternic în ultimul deceniu, iar în anumiți ani a depășit 1,1 milioane. Un document publicat de Autoritatea pentru Dezvoltarea și Turismul Regiunii Petra (PDTRA) indică 1.174.137 de vizitatori în 2023, iar statisticile oficiale pentru 2025 arată 453.311 vizitatori înregistrati până la finalul lunii octombrie.

UNESCO arată că Petra se află sub presiunea fluxului mare de turiști, mai ales în punctele aglomerate, cum este Siq, defileul îngust care funcționează drept principală cale de acces spre orașul antic. Organizația menționează și vulnerabilitatea monumentelor în fața eroziunii produse de vânt și ploi, precum și riscul de viituri rapide pe traseul Wadi Musa.

Într-un document oficial al autorităților din Petra se menționează că 98% dintre vizitatori folosesc traseul principal, iar această concentrare mărește presiunea asupra sitului. În acest context, statutul de mare atracție turistică vine la pachet cu o nevoie permanentă de protejare a vestigiilor și de control al impactului produs de numărul ridicat de vizitatori.