Spațiul aerian al Iordaniei se închide între 18:00 și 9:00. Ce se întâmplă cu sistemul de vize

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, anunță, potrivit news.ro, închiderea temporară a spațiului aerian al Iordaniei între orele 18:00 și 9:00, confirmă funcționarea trecerii terestre Qatar - Arabia Saudită și oferă detalii despre situația de securitate din Teheran și Kuweit.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a susținut luni o conferință de presă în care a prezentat cele mai recente date referitoare la evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu. Oficialul a transmis informații actualizate privind incidentele raportate în Iran și Kuweit, dar și măsurile adoptate de autoritățile iordaniene în ceea ce privește traficul aerian.

Potrivit ministrului, la ora 12.53, în Teheran au fost semnalate noi atacuri. “La 12.53 în Teheran au fost sesizate atacuri noi, atât în estul cât şi în sudul Teheranului. Reconfirm că atât românii cu care suntem în legătură în Iran, cât şi echipa diplomatică, sunt în acest moment în siguranţă. La 13.09 în Kuweit am primit informaţii de la ambasadă că observă un atac aerian care trecea prin spaţiul aerian chiar deasupra ambasadei”, a declarat Oana Ţoiu.

Ministrul a precizat că reprezentanții diplomatici ai României monitorizează permanent situația și mențin legătura cu cetățenii români aflați în zonă.

În ceea ce privește traficul aerian, șefa diplomației române a anunțat că autoritățile din Iordania au adoptat o măsură temporară de restricționare a zborurilor. Decizia a fost luată la ora 12.20 de către Comisia pentru Aviație Civilă.

“În ceea ce priveşte Iordania, la 12.20 astăzi, Comisia pentru Aviaţie Civilă din Iordania a luat decizia să închidă spaţiul aerian iordanian între 6 după-amiaza şi 9 dimineaţa şi o să operaţionalizeze această decizie. Rămâne însă parţial deschis spaţiul aerian în celelalte intervale. În ceea ce priveşte trecerea dinspre Qatar spre Arabia Saudită, în acest moment este funcţională trecerea terestră. De asemenea sistemul de vize este funcţional în sistem online şi în sistemul offline la trecerea punctelor de frontieră”, a mai declarat Oana Ţoiu.

Măsura anunțată vizează intervalul cuprins între ora 18.00 și ora 9.00, iar în restul timpului spațiul aerian rămâne parțial deschis.

Ministrul Afacerilor Externe a mai informat că legătura terestră dintre Qatar și Arabia Saudită funcționează în prezent.

Sistemul de vize este disponibil atât online, cât și direct la punctele de frontieră.