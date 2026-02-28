International

În ce zone ripostează Iran cu lansări de rachete. Bazele americane din regiune, printre ținte

Comentează știrea
În ce zone ripostează Iran cu lansări de rachete. Bazele americane din regiune, printre ținteRăzboi Iran. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Iranul a ripostat printr-o serie de lovituri cu rachete îndreptate asupra unor baze americane din Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Bahrain, precum și asupra teritoriului israelian, în urma operațiunilor aeriene desfășurate de Statele Unite și Israel împotriva unor obiective iraniene.

În ce zone ripostează Iran cu lansări de rachete

Potrivit relatărilor internaționale reacția Teheranului a venit după ce forțele americano-israeliene au vizat ținte militare și guvernamentale iraniene. În mai multe state din regiunea Golfului au fost semnalate explozii, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană au fost activate pentru a intercepta proiectilele lansate.

Autoritățile iraniene au transmis că acțiunile au avut drept țintă instalații militare americane și obiective aflate pe teritoriul Israelului.

Baze americane din regiune, printre ținte

Conform informațiilor furnizate de Gardienii Revoluției Islamice, mai multe facilități militare utilizate de forțele americane au fost vizate de rachetele lansate. Printre acestea se află baza aeriană Al-Udeid din Qatar și baza Al-Salem din Kuweit. De asemenea, ar fi fost țintită și baza aeriană Al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite.

De ce au atacat Israelul și SUA tocmai azi Iranul. Autoritățile israeliene cred că Ali Khamenei a fost ucis, Araghchi neagă. Live text
De ce au atacat Israelul și SUA tocmai azi Iranul. Autoritățile israeliene cred că Ali Khamenei a fost ucis, Araghchi neagă. Live text
Încrederea lui Valentin Ceaușescu în Steaua a fost crucială. Marius Lăcătuș explică cum a stat situația
Încrederea lui Valentin Ceaușescu în Steaua a fost crucială. Marius Lăcătuș explică cum a stat situația

Mass-media de stat iraniană a anunțat că o instalație navală americană din Bahrain a fost inclusă în operațiuni. Totodată, baza aeriană Muwaffaq Al-Salti din Iordania a fost menționată printre obiective, iar o bază militară americană situată în nordul Irakului ar fi fost, la rândul său, vizată.

În acest moment, amploarea exactă a pagubelor provocate de atacuri nu este clară.

Explozie Ain Qana, Liban

Explozie Ain Qana, Liban / sursa foto: captură video

Iran a lansat rachete balistice către Israel

Teheranul a anunțat că a trimis „zeci” de rachete balistice în direcția Israelului. Nour News, publicație afiliată Gardienilor Revoluției, a relatat despre atacuri coordonate desfășurate simultan. Sistemele israeliene de apărare antirachetă au fost activate pentru a intercepta proiectilele.

În anumite zone au fost impuse restricții temporare asupra spațiului aerian, iar autoritățile de securitate din regiunea Golfului au ridicat nivelul de alertă.

Aceste represalii indică o escaladare majoră a tensiunilor în Orientul Mijlociu, iar eventuale reacții militare suplimentare ar putea influența decisiv evoluția conflictului în perioada următoare.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:53 - De ce au atacat Israelul și SUA tocmai azi Iranul. Autoritățile israeliene cred că Ali Khamenei a fost ucis, Araghchi...
18:52 - Patrick André de Hillerin, mesaj către USR: Băi, nu vă e rușine?
18:39 - Încrederea lui Valentin Ceaușescu în Steaua a fost crucială. Marius Lăcătuș explică cum a stat situația
18:26 - Grok, chatbotul AI al lui Elon Musk, a prezis data exactă a atacului din Iran
18:18 - Sorin Grindeanu: Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie
18:11 - Ilegalista dobrogeancă dispărută „în focul luptei de clasă” până să fie „partidul în toate”

HAI România!

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Proiecte speciale