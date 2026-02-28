În ce zone ripostează Iran cu lansări de rachete. Bazele americane din regiune, printre ținte

Iranul a ripostat printr-o serie de lovituri cu rachete îndreptate asupra unor baze americane din Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Bahrain, precum și asupra teritoriului israelian, în urma operațiunilor aeriene desfășurate de Statele Unite și Israel împotriva unor obiective iraniene.

Potrivit relatărilor internaționale reacția Teheranului a venit după ce forțele americano-israeliene au vizat ținte militare și guvernamentale iraniene. În mai multe state din regiunea Golfului au fost semnalate explozii, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană au fost activate pentru a intercepta proiectilele lansate.

Autoritățile iraniene au transmis că acțiunile au avut drept țintă instalații militare americane și obiective aflate pe teritoriul Israelului.

Conform informațiilor furnizate de Gardienii Revoluției Islamice, mai multe facilități militare utilizate de forțele americane au fost vizate de rachetele lansate. Printre acestea se află baza aeriană Al-Udeid din Qatar și baza Al-Salem din Kuweit. De asemenea, ar fi fost țintită și baza aeriană Al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite.

Mass-media de stat iraniană a anunțat că o instalație navală americană din Bahrain a fost inclusă în operațiuni. Totodată, baza aeriană Muwaffaq Al-Salti din Iordania a fost menționată printre obiective, iar o bază militară americană situată în nordul Irakului ar fi fost, la rândul său, vizată.

În acest moment, amploarea exactă a pagubelor provocate de atacuri nu este clară.

Teheranul a anunțat că a trimis „zeci” de rachete balistice în direcția Israelului. Nour News, publicație afiliată Gardienilor Revoluției, a relatat despre atacuri coordonate desfășurate simultan. Sistemele israeliene de apărare antirachetă au fost activate pentru a intercepta proiectilele.

În anumite zone au fost impuse restricții temporare asupra spațiului aerian, iar autoritățile de securitate din regiunea Golfului au ridicat nivelul de alertă.

Aceste represalii indică o escaladare majoră a tensiunilor în Orientul Mijlociu, iar eventuale reacții militare suplimentare ar putea influența decisiv evoluția conflictului în perioada următoare.