Locuitorii din Teheran fug din oraș de teama războiului. Drumurile sunt blocate de mașini

Mulți locuitori din Teheran fug din oraș, pregătindu-se pentru noi atacuri aeriene, ceea ce a cauzat un trafic foarte intens pe drumurile principale din Iran, potrivit WSJ.

Un director de la o companiei petrolieră pensionar din Iran a declarat că își face bagajele pentru vila sa de la Marea Caspică, pregătind două mașini cu rezervoarele pline de combustibil.

„Oamenii sunt foarte speriați”, a spus el. A mai declarat că a văzut rachete zburând înainte de a auzi explozii.

Alții au fost luați prin surprindere de atac, deoarece sperau că diplomația va ajuta la dezamorsarea crizei.

O femeie care lucrează în industria cinematografică se gândea dacă să rămână acasă sau să fugă în alt oraș. Ea a spus că a fost traumatizată de războiul de 12 zile din iunie.

Se opune vehement intervenției militare americano-israeliane - chiar dacă își dorește ca Republica Islamică să cadă.

„Oamenii au sentimente amestecate. Unii sunt fericiți pentru că cred că va fi scurt, precum războiul de 12 zile, și nu văd o altă modalitate de a confrunta guvernul. Alții sunt îngrijorați”, a spus un alt locuitor din Teheran.

Anterior, Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului îndemnase oamenii să părăsească Teheranul, dacă este posibil. Autoritățile din țară au declarat că autostrăzile care servesc drept rute de ieșire din capitală au fost blocate de trafic.

Postul de radio de stat IRIB a declarat că unele rute spre nordul și sudul Teheranului au fost transformate în drumuri cu sens unic din cauza traficului intens, în timp ce altele au fost complet blocate.

Reamintim că Israelul și SUA au declanșat ample atacuri asupra Iranului, vizate fiind facilitățile militare și nucleare, dar și liderii dictaturii silamice și ai Gardienilor Revoluției, brațul înarmat al regimului.

Președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au declarat că nu poate permite ca un regim care a declarat, de ani de zile, că vizează distrugerea Israelului și a SUA, să aibă arme nucleare. De asmenea, Trump a spus că își dorește ca actualul regim iranian să cadă.