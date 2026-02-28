IDF a explicat care sunt țintele atacurilor comune cu SUA din Iran

Armata israeliană (IDF) a anunțat că atacurile sale alături de Statele Unite asupra Iranului au inclus atacuri asupra „zecilor de ținte militare și au fost efectuate ca parte a unei ofensive ample, coordonate și comune împotriva regimului”.

Într-un comunicat, armata spune că „operațiunea comună, amplă și puternică” cu SUA „vizează un atac complet împotriva regimului terorist iranian și eliminarea amenințărilor existențiale la adresa Statului Israel în timp”.

„Regimul iranian nu și-a abandonat planul de a distruge Israelul”, spune armata, adăugând că în ultimele luni, „în ciuda loviturii severe” suferite de Iran în timpul războiului din iunie 2025, „IDF a identificat că regimul și-a continuat încercările de a-și fortifia, proteja și ascunde programele nucleare, alături de reabilitarea procesului său de producție de rachete”.

Potrivit IDF, Iranul și-a accelerat producția de rachete balistice la zeci pe lună.

„În plus, regimul a continuat să finanțeze, să antreneze și să înarmeze agenții săi poziționați de-a lungul granițelor Israelului. Acestea sunt acțiuni care constituie o amenințare existențială pentru Statul Israel și reprezintă o amenințare pentru Orientul Mijlociu și pentru lumea în general”, spune armata.

IDF spune că în lunile premergătoare operațiunii, „a fost efectuată o planificare strânsă și comună” între IDF și armata americană, „ceea ce a permis executarea atacului amplu cu sincronizare și coordonare maximă între armate”.

„IDF, în toate ramurile sale, a întreprins un proces meticulos și pe termen lung de pregătire pentru operațiune, atât în ​​​​matrice defensive, cât și în diverse planuri de atac”, spune armata.

Șeful Statului Major al IDF, general-locotenent Eyal Zamir, desfășoară în prezent o evaluare cu comandanții de rang înalt, iar trupele sunt în alertă maximă pentru „atacuri pe toate fronturile și împotriva oricărui adversar”, spune armata.

IDF spune că operațiunea „va continua atât timp cât este necesar”.