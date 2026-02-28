International Breaking news

Teheranul amenință cu o „ripostă zdrobitoare” după atacurile comune ale Israelului și SUA

Comentează știrea
Teheranul amenință cu o „ripostă zdrobitoare” după atacurile comune ale Israelului și SUATrump, Khamenei, Netanyahu / sursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Autoritățile iraniene au declarat asăzi că se pregătesc pentru un atac de ripostă în urma unui atac militar combinat efectuat de forțele armate ale Israelului și Statelor Unite asupra Iranului, în cursul aceleiași zile, potrivit Jerusalem Post.

Oficialii citați au descris ca fiind „zdrobitoare” reacția pe care o anticipează din partea Teheranului, generând un nivel ridicat de tensiune într-o regiune deja fragilă.

Contextul atacurilor împotriva Iranului

Pe 28 februarie 2026, Israelul și Statele Unite au lansat lovituri asupra unor obiective iraniene, inclusiv în capitala Teheran, potrivit multiplelor relatări de presă.

Operațiunea a fost descrisă de oficialii israelieni drept un atac „pre-emptiv” menit să neutralizeze ceea ce Israelul consideră amenințări imediate la adresa securității sale. Exploziile au fost auzite în diverse zone din Teheran, iar alarmele aeriene au răsunat în orașe din Israel.

Israel și SUA au atacat în Iran. Teheranul a declanșat riposta. Trump anunță o „operațiune majoră” de înlăturare a dictaturii islamiste. Primul mesaj la lui Netanyahu. Video. Live text
Israel și SUA au atacat în Iran. Teheranul a declanșat riposta. Trump anunță o „operațiune majoră” de înlăturare a dictaturii islamiste. Primul mesaj la lui Netanyahu. Video. Live text
Explozii puternice în Jalalabad. Un pilot, capturat după ce avionul a fost prăbușit
Explozii puternice în Jalalabad. Un pilot, capturat după ce avionul a fost prăbușit

Sursele internaționale au menționat că în urma atacurilor, autoritățile israeliene au implementat măsuri de protecție civilă, inclusiv alertarea populației și închiderea spațiului aerian.

Sirenele au fost declanșate pentru a pregăti publicul pentru posibilitatea unor lansări de rachete ca ripostă din partea Iranului.

Declarațiile oficialilor iranieni privind răspunsul

Într-o declarație citată de Reuters și preluată în mai multe publicații internaționale, oficialii iranieni au afirmat că riposta Iranului va fi semnificativă. Conform acestora

„Teheran este pregătit pentru retaliere; răspunsul va fi zdrobitor”.

Acest anunț survine pe fondul unei perioade de intensificare a tensiunilor între Iran și alianța condusă de Statele Unite și Israel, în contextul disputei privind programul nuclear iranian și dezvoltarea sistemelor balistice.

De asemenea, sursele de apărare au semnalat o posibilitate foarte mare ca un răspuns iranian să vină în următoarele ore, inclusiv prin lansări de rachete ca parte a ripostei programate.

Această estimare provine din analiza unor surse din cadrul structurilor de apărare, care consideră probabilă o reacție imediată din partea Teheranului.

Israelul, măsuri de securitate sporite

După anunțul oficial iranian, autoritățile israeliene au continuat să mențină măsuri de securitate sporite. În unele părți ale țării, cetățenii au fost avertizați să rămână în adăposturi și să urmeze instrucțiunile de protecție civilă.

De asemenea, aeroporturile civile au fost închise temporar, iar transportul aerian a fost restricționat, notează rapoartele internaționale.

Pe plan regional, state vecine și organisme internaționale au emis avertizări legate de escaladarea conflictului, iar ministere de externe din diverse țări au îndemnat la calm și dialog, în timp ce monitorizează situația de securitate în evoluție.

Situația actuală a Iranului

Până în acest moment, cifrele exacte privind pagubele sau pierderile de vieți omenești nu au fost raportate oficial în mod detaliat.

Conflictul, însă, marchează una dintre cele mai semnificative escaladări militare între Iran și coaliția formată din Israel și Statele Unite din ultimele decenii.

Analiștii internaționali anticipează că un răspuns iranian ar putea implica lansări de rachete sau alte forme de atac asupra pozițiilor militare israeliene sau americane din regiune, ceea ce ar putea amplifica și mai mult tensiunile în Orientul Mijlociu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:12 - Israel și SUA au atacat în Iran. Teheranul a declanșat riposta. Trump anunță o „operațiune majoră” de înlăturare a di...
11:06 - Explozii puternice în Jalalabad. Un pilot, capturat după ce avionul a fost prăbușit
10:59 - Teheranul amenință cu o „ripostă zdrobitoare” după atacurile comune ale Israelului și SUA
10:54 - CE Oltenia clarifică: Contractele ajunse la termen nu sunt disponibilizări
10:45 - Programul nuclear al Iranului, o miză geopolitică cu implicații globale
10:39 - Alertă de călătorie. Românii din Israel și Iran, avertizați să evite zonele periculoase

HAI România!

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Proiecte speciale