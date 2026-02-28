Teheranul amenință cu o „ripostă zdrobitoare” după atacurile comune ale Israelului și SUA

Autoritățile iraniene au declarat asăzi că se pregătesc pentru un atac de ripostă în urma unui atac militar combinat efectuat de forțele armate ale Israelului și Statelor Unite asupra Iranului, în cursul aceleiași zile, potrivit Jerusalem Post.

Oficialii citați au descris ca fiind „zdrobitoare” reacția pe care o anticipează din partea Teheranului, generând un nivel ridicat de tensiune într-o regiune deja fragilă.

Pe 28 februarie 2026, Israelul și Statele Unite au lansat lovituri asupra unor obiective iraniene, inclusiv în capitala Teheran, potrivit multiplelor relatări de presă.

Operațiunea a fost descrisă de oficialii israelieni drept un atac „pre-emptiv” menit să neutralizeze ceea ce Israelul consideră amenințări imediate la adresa securității sale. Exploziile au fost auzite în diverse zone din Teheran, iar alarmele aeriene au răsunat în orașe din Israel.

Sursele internaționale au menționat că în urma atacurilor, autoritățile israeliene au implementat măsuri de protecție civilă, inclusiv alertarea populației și închiderea spațiului aerian.

Sirenele au fost declanșate pentru a pregăti publicul pentru posibilitatea unor lansări de rachete ca ripostă din partea Iranului.

Într-o declarație citată de Reuters și preluată în mai multe publicații internaționale, oficialii iranieni au afirmat că riposta Iranului va fi semnificativă. Conform acestora

„Teheran este pregătit pentru retaliere; răspunsul va fi zdrobitor”.

Acest anunț survine pe fondul unei perioade de intensificare a tensiunilor între Iran și alianța condusă de Statele Unite și Israel, în contextul disputei privind programul nuclear iranian și dezvoltarea sistemelor balistice.

🚨🚨🚨🚨🚨 Emergency declared in Israel after Israeli strikes on Iran. Iranian retaliation is expected now. Expect the US to intervene anytime now.#Iran #Isreal #iranisraelwar pic.twitter.com/Z3fnXbXYHd — आदर्श 🇮🇳 (@im_adarsh01) February 28, 2026

De asemenea, sursele de apărare au semnalat o posibilitate foarte mare ca un răspuns iranian să vină în următoarele ore, inclusiv prin lansări de rachete ca parte a ripostei programate.

Această estimare provine din analiza unor surse din cadrul structurilor de apărare, care consideră probabilă o reacție imediată din partea Teheranului.

După anunțul oficial iranian, autoritățile israeliene au continuat să mențină măsuri de securitate sporite. În unele părți ale țării, cetățenii au fost avertizați să rămână în adăposturi și să urmeze instrucțiunile de protecție civilă.

De asemenea, aeroporturile civile au fost închise temporar, iar transportul aerian a fost restricționat, notează rapoartele internaționale.

Pe plan regional, state vecine și organisme internaționale au emis avertizări legate de escaladarea conflictului, iar ministere de externe din diverse țări au îndemnat la calm și dialog, în timp ce monitorizează situația de securitate în evoluție.

Până în acest moment, cifrele exacte privind pagubele sau pierderile de vieți omenești nu au fost raportate oficial în mod detaliat.

Conflictul, însă, marchează una dintre cele mai semnificative escaladări militare între Iran și coaliția formată din Israel și Statele Unite din ultimele decenii.

Analiștii internaționali anticipează că un răspuns iranian ar putea implica lansări de rachete sau alte forme de atac asupra pozițiilor militare israeliene sau americane din regiune, ceea ce ar putea amplifica și mai mult tensiunile în Orientul Mijlociu.