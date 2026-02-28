Trump, nemulțumit de rezultatele negocierilor SUA-Iran, dar atacurile mai întârzie

Președintele american Donald Trump a declarat că nu este mulțumit de poziția avută de Iran în urma ultimelor discuții privind programul său nuclear, dar a spus că nu a decis încă dacă va ataca țara, potrivit BBC. „Nu sunt mulțumit de faptul că nu sunt dispuși să ne ofere ceea ce trebuie. Așa că nu sunt încântat”, a spus Trump în primele sale comentarii despre negocierile de la Geneva, care s-au încheiat joi fără un acord.

Președintele SUA a subliniat că nu dorește să folosească forța militară împotriva Iranului, dar a spus că uneori „trebuie”. Îngrijorarea cu privire la perspectiva unor atacuri americane împotriva Iranului a determinat o serie de țări să emită vineri avertismente cetățenilor lor din regiune.

Donald Trump a amenințat cu acțiuni militare împotriva Teheranului dacă nu ajunge la un acord cu privire la ambițiile sale nucleare.

El a ordonat cea mai mare concentrare militară americană în Orientul Mijlociu de la invazia Irakului condusă de SUA în 2003, în timp ce Iranul a promis că va răspunde în forță unui atac.

Washingtonul și aliații săi suspectează că Iranul se îndreaptă spre dezvoltarea unei arme nucleare, lucru pe care Teheranul îl neagă oficial. Acesta susține că programul său este destinat unor scopuri pașnice și civile, în ciuda faptului că a îmbogățit uraniu până aproape de nivelul necesar pentru arme nucleare.

Președintele le-a declarat reporterilor vineri: „Eu spun fără îmbogățire... Cred că este nechibzuit”.

Acest lucru s-a întâmplat în timp ce ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi, care media discuțiile, a declarat că Teheranul a fost de acord să nu stocheze niciodată uraniu îmbogățit, ceea ce face ca „argumentul îmbogățirii să fie mai puțin relevant”.

„Dacă nu poți stoca material îmbogățit, atunci nu există nicio modalitate de a crea o bombă”, a declarat Albusaidi pentru CBS News.

Joi, el declarase că oficialii americani și iranieni au făcut „progrese semnificative” în discuțiile nucleare cu miză mare de la Geneva, dar șansele unui acord care ar putea evita un război rămân neclare.

Albusaidi a declarat că cele două părți intenționează să reia negocierile „la scurt timp” după consultările din capitalele lor, iar discuțiile la nivel tehnic vor avea loc săptămâna viitoare la Viena.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, care a condus delegația țării sale, a declarat că s-au făcut „progrese bune”, dar, deși a existat un acord cu privire la unele chestiuni, au rămas diferențe de opinie cu privire la altele.

El a spus că vor avea loc mai multe negocieri în mai puțin de o săptămână. Comentariile președintelui Trump de vineri au fost prima reacție oficială din partea SUA.

Între timp, Departamentul de Stat a anunțat că secretarul de stat american Marco Rubio va călători luni în Israel, unde se așteaptă să se întâlnească cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu și să discute „o serie de priorități regionale”, inclusiv Iranul.

Rubio a mai declarat vineri că a desemnat Iranul drept „stat sponsor al detenției nedrepte”. Aceasta a marcat prima utilizare a unei puteri create în septembrie, în baza căreia SUA pot sancționa sau lua alte măsuri împotriva țărilor care își dețin pe nedrept cetățenii.

„Reiterăm apelul nostru către americanii care se află în prezent în Iran să plece imediat”, a spus el în declarația sa de anunțare a acțiunii.

Anterior, ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a sfătuit personalul ambasadei care dorea să părăsească Israelul să „o facă ASTĂZI”. El ar fi spus într-un e-mail că „nu este nevoie să intre în panică, dar pentru cei care doresc să plece, este important să facă planuri de plecare cât mai curând posibil”.

O declarație de pe site-ul ambasadei spunea că „ar putea dori să ia în considerare părăsirea Israelului cât timp sunt disponibile zboruri comerciale”.

Aceasta a venit la câteva zile după ce guvernul SUA a ordonat tuturor angajaților neesențiali să părăsească ambasada sa din capitala Libanului, Beirut, în urma unei revizuiri a securității.

Vicepreședintele JD Vance a declarat joi că atacurile sunt încă în curs de luare în considerare - dar nu există „nicio șansă” ca SUA să se implice într-un război prelungit.

„Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică”, a spus Vance. „Dar depinde cu adevărat de ce fac și ce spun iranienii.”

SUA a trimis mii de soldați și ceea ce Trump a descris ca o „armadă” în regiune în ultimele săptămâni, inclusiv două portavioane, împreună cu alte nave de război, precum și avioane de vânătoare și aeronave de realimentare.

Trump a declarat pe 19 februarie că lumea va afla în termen de 10 zile dacă SUA vor ajunge la un acord cu Iranul sau vor lua măsuri militare. „Trebuie să facem un acord semnificativ, altfel se vor întâmpla lucruri rele”, a spus Trump la acea vreme.

Iranul susține că activitatea sa de îmbogățire a uraniului s-a oprit după ce SUA a bombardat trei dintre siturile sale nucleare în iunie, alăturându-se conflictului dintre Teheran și Israel. Trump a anunțat la momentul respectiv că au „distrus” instalațiile.

Organismul de supraveghere nucleară al ONU a declarat vineri că i s-a refuzat accesul la siturile de îmbogățire a uraniului de atunci, numind acest lucru un motiv de îngrijorare crescândă.

Într-un raport confidențial către statele sale membre, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a declarat că este esențial ca personalul său să inspecteze siturile nucleare fără întârziere.