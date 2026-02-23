Iranul ar putea activa grupări teroriste pentru a ataca ținte americane în străinătate

Oficialii serviciilor de securitate din Statele Unite ale Americii și din țările occidentale monitorizează semnale tot mai îngrijorătoare potrivit cărora Iranul ar putea ordona grupărilor sale proxy să lanseze atacuri teroriste de răspuns împotriva țintelor americane din Europa și Orientul Mijlociu.

Avertismentul vine în contextul în care președintele Donald Trump ia în calcul o ofensivă militară majoră împotriva regimului de la Teheran, scrie New York Times.

Oficialii, care au vorbit sub protecția anonimatului referitor la evaluări confidențiale ale serviciilor de informații, precizează că, deși nu a fost detectat încă un complot specific, o creștere a traficului de mesaje, „chatter” în jargonul spionajului, reprezentând interceptări ale comunicațiilor teroriștilor, indică un anumit nivel de planificare și coordonare.

Există temeri majore că Teheranul ar putea mobiliza rebelii houthi din Yemen pentru a relua atacurile asupra navelor occidentale din Marea Roșie. Mai grav, în Europa crește îngrijorarea că celulele „adormite” ale organizației Hezbollah, sau chiar afiliați ai Al-Qaida, ar putea primi ordinul de a ataca baze militare sau ambasade ale SUA. Un înalt oficial american a declarat că analiștii urmăresc „o mulțime” de activități de planificare, însă nu este clar ce anume ar putea declanșa în mod direct un atac.

„Iranul poate acționa prin intermediul grupărilor proxy pentru a comite atacuri teroriste, ceea ce va crește costurile oricărei campanii militare americane”, a explicat Colin P. Clarke, director executiv la The Soufan Center, o firmă de consultanță în securitate din New York.

Incertitudinea complică masiv planurile de război ale administrației Trump. Ambiguitatea legată de obiectivele finale ale președintelui, care variază de la lovituri limitate împotriva unor ținte militare până la înlăturarea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ar putea determina guvernul de la Teheran să perceapă o ofensivă americană drept o amenințare existențială.

Prin urmare, cred experții, Iranul ar putea escalada conflictul într-un mod inedit, mergând mult mai departe decât a făcut-o în timpul atacurilor din luna iunie a anului trecut sau după asasinarea generalului Qassem Soleimani în 2020.

„Dacă operațiunea militară a SUA devine o amenințare existențială pentru liderul suprem și membrii de vârf ai Gărzilor Revoluționare (IRGC), mă aștept pe deplin ca Teheranul să comande atacuri teroriste în străinătate, inclusiv în Europa”, a subliniat Colin P. Clarke.

Ca măsură de precauție, în cadrul consolidării militare masive din Orientul Mijlociu, Pentagonul a trimis de urgență baterii suplimentare Patriot și alte sisteme de apărare antirachetă pentru a proteja cei 30.000 - 40.000 de soldați americani staționați în regiune. Cu toate acestea, teroriștii ar viza, cel mai probabil, ținte mai vulnerabile.

Dincolo de strategiile militare, unii politicieni de la Washington cer prudență maximă. Senatorul democrat Jack Reed, lider în Comisia pentru Servicii Militare a Senatului, a avertizat că o operațiune armată ar risca declanșarea unui război regional mai amplu.

„Înainte de a lua în calcul orice acțiune militară, președintele Trump trebuie să vină în fața poporului american, să explice de ce ar fi necesar orice conflict, să fie onest cu privire la riscuri și costuri și să prezinte o strategie clară, cu un final definit (endgame)”, a punctat senatorul Reed. Experții în securitate adaugă că o lovitură în Iran ar fi exponențial mai complexă decât operațiunea SUA din Venezuela de luna trecută, care a dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro.

Chiar dacă elemente de bază ale „axei rezistenței”, Hamas, Hezbollah sau regimul lui Bashar al-Assad. au fost grav slăbite în ultimul an, capacitatea de răspuns a Iranului prin forțe proxy rămâne redutabilă în țări precum Irak și Yemen, dar și mai departe de granițele sale.

La aceste riscuri se adaugă o amenințare globală tăcută: Al-Qaida. Serviciile secrete atrag atenția că Saif al-Adel, liderul de facto al rețelei teroriste Al-Qaida, se ascunde în prezent în Iran (FBI publicând recent o fotografie confirmând acest lucru), scrie New York Times.

Conform unui raport al Consiliului de Securitate al ONU, al-Adel a ordonat deja locotenenților săi să reactiveze celulele teroriste din Irak, Siria, Libia și Europa. Experții cred că, în eventualitatea unui război între SUA și Iran, acești agenți ar putea fi direcționați sau încurajați să comită atacuri pe teritoriul european sau în Orientul Mijlociu, aducând conflictul la un cu totul alt nivel de violență.