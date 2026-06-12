Un migrant sudanez acuzat că a comis atacul cu cuțitul care a declanșat revolte violente în Belfast este un fost polițist din Sudan, potrivit unor informații apărute în presa britanică.

Dezvăluirea vine în contextul în care Irlanda de Nord se confruntă cu noi incidente de violență, soldate cu zeci de răniți și arestări.

Autoritățile l-au pus sub acuzare pe Hadi Alodid, în vârstă de 30 de ani, pentru tentativă de omor, port ilegal de cuțit într-un spațiu public și amenințări cu moartea la adresa unui angajat din sistemul medical. Cazul a reaprins dezbaterea privind imigrația și politica de azil din Regatul Unit.

Potrivit unor apropiați citați de presa britanică, Hadi Alodid ar fi lucrat pentru o perioadă scurtă în cadrul poliției din Khartoum, capitala Sudanului, înainte de a părăsi țara după izbucnirea războiului civil din 2023.

Sursele susțin că acesta provine dintr-o familie cunoscută din nordul Sudanului. Ulterior, el ar fi ajuns în Irlanda de Nord prin Republica Irlanda și a obținut statut de refugiat în cadrul unei proceduri accelerate de azil gestionate de Ministerul de Interne britanic.

Violențele au izbucnit după atacul asupra lui Stephen Ogilvie, un localnic din Belfast, care a suferit răni grave. Potrivit informațiilor făcute publice de autorități, victima și-a pierdut ochiul stâng și a suferit alte leziuni care îi vor afecta permanent viața.

Incidentul a generat proteste și manifestații care au degenerat rapid în confruntări cu forțele de ordine.

Poliția nord-irlandeză a anunțat că 16 persoane au fost arestate în timpul celei de-a doua nopți de violențe. De asemenea, 12 polițiști au fost răniți.

Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă și proiectile speciale pentru dispersarea mulțimii, în timp ce manifestanții au aruncat cu cărămizi, sticle și bombe incendiare.

Mai multe tomberoane au fost incendiate, iar un grup de persoane a încercat să pătrundă într-o stație de pompare a apelor uzate.

Un vehicul aflat într-un depozit al Departamentului pentru Infrastructură a fost incendiat, iar mai multe butelii de gaz au explodat în urma flăcărilor. Serviciile de pompieri au intervenit la zeci de incidente care au implicat vehicule, clădiri și containere industriale.

Autoritățile au raportat incidente și în orașele Londonderry și Portadown.

Secretarul britanic pentru Irlanda de Nord, Hilary Benn, a condamnat ceea ce a numit „huliganism rasist”, afirmând că atacurile împotriva persoanelor și proprietăților pe criterii etnice nu pot fi descrise altfel.

🚨 BELFAST NORD — CETTE NUIT!!! 🚨 Un migrant africain tente de décapiter un homme en pleine rue. Les témoins hurlent : « Il lui tranche la tête ! » Vidéo via @TRobinsonNewEra. Regardez jusqu’au bout. C’est le résultat DIRECT des choix politiques de nos élites : frontières… — Tony Truant (@TonyTruant01) June 8, 2026

„Atacurile asupra oamenilor și bunurilor din cauza culorii pielii lor reprezintă huliganism rasist”, a declarat oficialul britanic.

Premierul britanic Sir Keir Starmer a condamnat, la rândul său, violențele și a avertizat că persoanele implicate vor „simți întreaga forță a legii”.

Adjunctul șefului poliției nord-irlandeze, Ryan Henderson, a declarat că nu există dovezi privind coordonarea revoltelor de către grupări paramilitare loialiste. Totuși, acesta a atras atenția asupra unei mobilizări semnificative prin intermediul rețelelor sociale.

Oficialul a solicitat companiilor din domeniul tehnologiei să elimine conținutul care încurajează violența, afirmând că activitatea online a creat „impuls, energie și toxicitate” în jurul protestelor.

Guvernul britanic a semnalat deja intenția de a înăspri regulile privind conținutul distribuit pe rețelele sociale în perioade de criză.

În paralel, cazul a alimentat dezbaterea privind imigrația și controlul frontierelor. Politicianul britanic Matt Goodwin a susținut că tensiunile nu sunt generate de rețelele sociale sau de extrema dreaptă, ci de ceea ce a descris drept o politică de imigrație necontrolată.

Evenimentele din Irlanda de Nord au loc pe fondul unei discuții publice mai ample despre criminalitate, ordine publică și imigrație, după protestele organizate recent în mai multe zone din Anglia în urma uciderii tânărului Henry Nowak, în vârstă de 18 ani.