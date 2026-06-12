Scînteia lui Dej despre asasinarea lui Kennedy: trezeşte suspiciune că forţe politice sumbre au fost implicate în asasinarea preşedintelui şi apoi în uciderea asasinului.

Numai că dacă presa occidentală era slobodă să facă orice speculații îi treceau prin cap, putem bănui că în presa de stat românească putea intra un material despre neclaritățile din ancheta de dincolo de ocean, doar dacă el trecea de cenzură. De aici și concluzia că dacă în Scînteia din ultimii ani ai lui Gheorghe Gheorghiu-Dej apre un material despre întrebările la care detectivii FBI și poliției nu aveau răspunsuri credibile, atunci putem trage concluzia că autorităților din România îi convenea situația. Suspiciunea că în asasinat erau implicate forțe politice obscure servea imaginii de societate decadentă și periculoasă pentru proprii cetățeni.

Asta nu înseamnă că informațiile din textul corespondentului organului de presă al Partidului erau false, nu, ele chiar făceau obiectul dezbaterilor și, trebuie să recunoaștem, unele dintre întrebările ridicate atunci nu au primit răspunsuri satisfăcătoare nici după 63 de ani și 11 desecretizări ordonate de Casa Albă!

În jurul evenimentelor de la Dallas

„Cîteva secunde de istorie“ — aşa sună unul din numeroasele titluri care însoţesc în ziarele din ultimele două zile un număr de fotografii publicate acum pentru prima dată.

Ele se datoresc unui cineast-amator care a surprins momentul cînd preşedintele Kennedy era răpus de gloanţele ucigaşe. Aceste fotografii se adaugă şi ele la „dosarul anchetei”. Mă refer la acel dosar pe care îl întocmeşte zilnic presa şi care se îngroaşe zilnic prin declaraţii şi păreri ale unor experţi şi criminologi. În ele se emit ipoteze, se analizează fapte.

Comentatorii arată că tragicele evenimente de la Dallas continuă să constituie o enigmă. Făcîndu-se ecoul opiniei publice,„New York Herald Tribune“ publică duminică un articol intitulat:„Ce trebuie să ştim“, în care se spune: „Uciderea omului suspectat de a-l fi asasinat pe preşedintele Kennedy ...a îngreunat calea justiţiei. A fost eliminat un martor cît se poate de preţios... Acest lucru trezeşte suspiciune în întreaga lume, în sensul că forţe politice sumbre au fost întrucîtva implicate în asasinarea preşedintelui şi apoi în uciderea asasinului. Opinia publică din lăuntrul şi din afara Statelor Unite este îndreptăţită să ceară o investigare amănunţită şi serioasă a tuturor faptelor implicate în ambele crime — crima împotriva preşedintelui Statelor Unite şi crima împotriva celui presupus de a-l fi asasinat“.

Din comisie, condusă de preşedintele Curţii Supreme, Earl Warren, fac parte doi senatori, unul democrat şi unul republican — doi membri ai Camerei Reprezentanţilor, unul democrat şi unul republican — fostul şef al C.I.A., Allen Dulles, precum şi JohnMcCloy, consilier al fostului preşedinte Kennedy pentru problemele dezarmării.

Guvernatorul statului Texas, JohnConally care, după cum se ştie, a fost grav rănit cu prilejul atentatului împotriva preşedintelui Kennedy, a remis sîmbătă dimineaţa presei, prin unul din adjuncţii săi, următoarea declaraţie scrisă: „Sunt gata să aduc întreaga mea cooperare comisiei prezidenţiale. Este de o importanţă vitală pentru ţara noastră şi pentru întreaga lume ca toate circumstanţele dramei să fie cunoscute şi date publicităţii. Sunt convins că această comisie specială va primi din partea acelora care au în sarcină ancheta, la nivel local şi la nivelul statului, întreg ajutorul pe care-l va dori".

De cîteva zile s-au înmulţit părerile experţilor că nu s-ar fi putut trage rapid şi cu precizie cu astfel de arme. O asemenea explicaţie a provenit chiar din partea fabricii italiene, iar „NewYork Post“ a conchis : „Unii experţi din domeniul balisticii, inclusiv un campion olimpic de tir, au arătat cuinsistenţă că ar fi fost imposibil săse tragă trei focuri în cinci secunde folosind o armă cu închizător. Alţi iau ajuns la concluzia că o astfel de performanţă o poate obţine doar un trăgător experimentat şi antrenat“.

Importante ziare americane arată că nu se poate da crezare încercărilor de a fonda apărarea lui Ruby pe considerentul că patronul unor case de noapte l-ar fi ucis pe Oswald din „sentimente morale“. „Ruby— scrie New YorkTimes — zice că l-a ucis pe Oswald ca să răzbune asasinarea preşedintelui. Unii însă presupun că el l-a înlăturat pe Oswald pentru ca acesta să nu poată dezvălui legăturile dintre ei“.

Potrivit ziarului „New York Herald Tribune“, parada între FortWorth şi Dallas, cu care prilej a fost asasinat preşedintele Kennedy, a fost în mod practic improvizată în ultimele două zile dinaintea sosirii preşedintelui, fapt confirmat de preşedintele Camerei de Comerţ din Dallas, Cullum. În acest caz, întreabă ziarele, „nedispunînd decît de 24 ore pentru a organiza o crimă, cum ar fi putut Oswald, presupunînd că ar fi vinovat, să-şi procure itinerariul unui cortegiu improvizat,în afară doar dacă a avut serioase complicităţi sau dacă a făcut parte dintr-o bandă dispunînd de importante ramificaţii“.

Şi alt fapt. Ziarele de aici anunţă că în Greenwich Village, cartier din New York, mai mulţi cetăţeni au fost chestionaţi de agenţi ai F.B.I., care sunt în căutarea unui personaj, de extremă dreaptă, rasist notoriu, prieten bun cu Oswald.

„New York World Telegram and Sun“ aminteşte de fiţuicile răspîndite de reacţionari şi rasişti în diferite localităţi din acest stat care, sub portretul lui Kennedy, scriau : „Urmărit pentru trădare“,„New York Times“ scrie că, drept urmare a torentului de ură revărsat din asemenea surse, s-a ajuns pînă acolo încît, după cum a declarat reverendul William Holmes, în unele şcoli din Dallas, elevii auaplaudat cînd profesorii le-au vorbit de asasinarea preşedintelui.

Reverendul a declarat că acest gest oglindeşte „intoleranţa rasistă a părinţilor lor“. Acum reverendul a cerut protecţia poliţiei, deoarece a primit numeroase ameninţări cu moartea. Ancheta continuă. Desfășurarea ei este urmărită cu interes justificat de opinia publică americană, care așteaptă ca săptămîna care începes ă aducă noi elemente de natură să facă lumină asupra acestui capitol tragic.

New York, 1 decembrie