Iranul ar putea obține rapid material pentru bombe atomice, avertizează Steve Witkoff

Trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a declarat că Iranul ar putea fi „la o săptămână distanță” de obținerea unui material cu grad industrial necesar fabricării unei bombe, afirmație care readuce în prim-plan tensiunile legate de programul nuclear iranian și opțiunile Washingtonului, potrivit New York Post.

Referindu-se la nivelul de îmbogățire, Witkoff a afirmat:

„Este la 60%”. Oficialul a adăugat că autoritățile americane consideră că Iranul este „probabil la o săptămână distanță de a avea material de fabricare a unei bombe de grad industrial”.

Witkoff a descris situația drept o „propunere periculoasă”, subliniind că evoluțiile au loc în ciuda liniei roșii trasate de președintele Donald Trump, pe care a descris-o ca fiind „zero îmbogățire”.

Potrivit trimisului special, Iranul ar fi depășit „cu mult” ceea ce ar fi necesar pentru un program nuclear civil.

„Nu putem accepta asta”, a spus Witkoff. „Este ceva la care trebuie să adere până când ne demonstrează că pot să se comporte”.

În același interviu, Witkoff a declarat că președintele Trump este „curios” faptul că Iranul nu și-a modificat direcția, în contextul presiunilor exercitate de Statele Unite în regiune.

„Având în vedere cantitatea de putere maritimă și navală pe care o avem acolo, de ce nu au venit la noi să spună: ‘Declarăm că nu vrem o armă?’”, a afirmat oficialul american.

Comentariile sugerează că Washingtonul continuă să monitorizeze îndeaproape activitățile nucleare ale Teheranului, într-un moment în care dosarul iranian rămâne unul dintre principalele puncte de interes ale politicii externe americane.

Pe lângă presiunile externe, Iranul se confruntă și cu provocări interne. Situația economică și socială a generat episoade de nemulțumire publică, însoțite de proteste și reacții din partea autorităților.

În acest context, prințul moștenitor aflat în exil, Reza Pahlavi, a vorbit în repetate rânduri despre posibilitatea unei schimbări de regim în Iran și despre rolul pe care Statele Unite l-ar putea juca.

Pahlavi a prezentat anterior o serie de măsuri pe care Washingtonul le-ar putea lua pentru a slăbi regimul condus de ayatollahul Ali Khamenei.

Printre acestea se numără neutralizarea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), combaterea petrolierelelor „fantomă” care ar transporta petrol sancționat, expulzarea diplomaților sau tragerea lor la răspundere pentru comportamente ilegale, înghețarea activelor oligarhilor, sprijinirea protestatarilor prin acces la internet și solicitarea eliberării necondiționate a deținuților politici.

Steve Witkoff a confirmat că s-a întâlnit cu Reza Pahlavi la indicația președintelui Trump.

„Cred că este puternic pentru țara sa, că îi pasă de țara sa, dar acest lucru va ține de politicile președintelui Trump, nu de politicile domnului Pahlavi”, a declarat Witkoff.

Nivelul de îmbogățire a uraniului, precum și capacitățile tehnice ale Teheranului, rămân subiecte centrale în evaluările de securitate internațională.