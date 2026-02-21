Iranul declară forțele navale și aeriene ale statelor UE drept „organizații teroriste”

Autoritățile de la Teheran au anunțat că desemnează forțele navale și aeriene ale tuturor statelor membre ale Uniunii Europene drept „organizații teroriste”, în replică la decizia UE de a include Corpul Gardienilor Revoluției Islamice pe lista organizațiilor teroriste. Măsura a fost comunicată oficial de Ministerul iranian de Externe și reprezintă un nou episod de tensiune între Iran și blocul comunitar, informează agenția de presă TASS.

Potrivit unui comunicat al Ministerului iranian de Externe, decizia vine ca răspuns la hotărârea „ilegală și nejustificată” a guvernelor europene de a desemna Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC, sau Pasdaran) drept organizație teroristă. Instituția iraniană a subliniat că IRGC este „unul dintre pilonii oficiali ai forțelor armate iraniene”.

În document se precizează că Teheranul va aplica Articolul 7 din legea „Privind măsurile reciproce împotriva desemnării Corpului Gardienilor Revoluției Islamice drept organizație teroristă de către Statele Unite”, adoptată în 2019.

Diplomația iraniană a transmis că hotărârea este luată „în cadrul legislației interne a Republicii Islamice” și reprezintă un răspuns la „încălcarea flagrantă a principiilor dreptului internațional de către guvernele europene”.

Autoritățile iraniene consideră că includerea IRGC pe lista organizațiilor teroriste ale UE contravine normelor internaționale.

„Considerăm decizia Uniunii Europene de a desemna IRGC drept organizație teroristă ca fiind o încălcare a dreptului și normelor internaționale”, a citat postul de televiziune Al Mayadeen declarația Ministerului iranian de Externe.

Decizia UE de a adăuga IRGC pe lista organizațiilor teroriste a fost oficializată pe 19 februarie. „În urma acordului politic la care s-a ajuns în cadrul Consiliului Afaceri Externe la 29 ianuarie, Consiliul a decis oficial astăzi să adauge Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran pe lista UE a organizațiilor teroriste”, se arată într-un comunicat al Consiliului UE.

La 29 ianuarie, Consiliul a aprobat și un nou pachet de sancțiuni împotriva Iranului, precizând că această decizie nu este legată formal de o eventuală operațiune militară a Statelor Unite împotriva Iranului.

Hotărârea anunțată de Teheran marchează o nouă etapă în escaladarea tensiunilor dintre Iran și Uniunea Europeană, în contextul unor poziții divergente privind statutul IRGC și regimul de sancțiuni aplicat Republicii Islamice.