International

Iranul declară forțele navale și aeriene ale statelor UE drept „organizații teroriste”

Comentează știrea
Iranul declară forțele navale și aeriene ale statelor UE drept „organizații teroriste”Ali Khamenei. Sursa foto Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Autoritățile de la Teheran au anunțat că desemnează forțele navale și aeriene ale tuturor statelor membre ale Uniunii Europene drept „organizații teroriste”, în replică la decizia UE de a include Corpul Gardienilor Revoluției Islamice pe lista organizațiilor teroriste. Măsura a fost comunicată oficial de Ministerul iranian de Externe și reprezintă un nou episod de tensiune între Iran și blocul comunitar, informează agenția de presă TASS.

Iran declară forțele navale și aeriene ale statelor UE drept „organizații teroriste”

Potrivit unui comunicat al Ministerului iranian de Externe, decizia vine ca răspuns la hotărârea „ilegală și nejustificată” a guvernelor europene de a desemna Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC, sau Pasdaran) drept organizație teroristă. Instituția iraniană a subliniat că IRGC este „unul dintre pilonii oficiali ai forțelor armate iraniene”.

În document se precizează că Teheranul va aplica Articolul 7 din legea „Privind măsurile reciproce împotriva desemnării Corpului Gardienilor Revoluției Islamice drept organizație teroristă de către Statele Unite”, adoptată în 2019.

„Toate țările care, în orice mod, urmează sau sprijină decizia Statelor Unite în această privință vor face obiectul unor contramăsuri din partea Republicii Islamice Iran”, a explicat ministerul iranian.

ANM a anunțat ninsori puternice în următoarele ore. Trafic îngreunat în mai multe județe
ANM a anunțat ninsori puternice în următoarele ore. Trafic îngreunat în mai multe județe
Semne că centrala termică îți poate crește factura. Ce trebuie verificat
Semne că centrala termică îți poate crește factura. Ce trebuie verificat
Uniunea Europeană

Uniunea Europeană. Sursă foto: Pixabay

 Ministerului iranian de Externe: O încălcare a dreptului și normelor internaționale

Diplomația iraniană a transmis că hotărârea este luată „în cadrul legislației interne a Republicii Islamice” și reprezintă un răspuns la „încălcarea flagrantă a principiilor dreptului internațional de către guvernele europene”.

Autoritățile iraniene consideră că includerea IRGC pe lista organizațiilor teroriste ale UE contravine normelor internaționale.

„Considerăm decizia Uniunii Europene de a desemna IRGC drept organizație teroristă ca fiind o încălcare a dreptului și normelor internaționale”, a citat postul de televiziune Al Mayadeen declarația Ministerului iranian de Externe.

Ce a decis Uniunea Europeană

Decizia UE de a adăuga IRGC pe lista organizațiilor teroriste a fost oficializată pe 19 februarie. „În urma acordului politic la care s-a ajuns în cadrul Consiliului Afaceri Externe la 29 ianuarie, Consiliul a decis oficial astăzi să adauge Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran pe lista UE a organizațiilor teroriste”, se arată într-un comunicat al Consiliului UE.

La 29 ianuarie, Consiliul a aprobat și un nou pachet de sancțiuni împotriva Iranului, precizând că această decizie nu este legată formal de o eventuală operațiune militară a Statelor Unite împotriva Iranului.

Hotărârea anunțată de Teheran marchează o nouă etapă în escaladarea tensiunilor dintre Iran și Uniunea Europeană, în contextul unor poziții divergente privind statutul IRGC și regimul de sancțiuni aplicat Republicii Islamice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:30 - Redenumirea partidului care a schimbat politica României
23:20 - Willie Colon, legenda muzicii salsa, a murit la 75 de ani
23:12 - Iranul declară forțele navale și aeriene ale statelor UE drept „organizații teroriste”
23:00 - Ilegalista basarabeancă, decedată în închisoare pe fondul grevei foamei
22:52 - Dominic Fritz, convins că Nicușor Dan va promulga bugetul: Preşedintele nu este un şantajist
22:44 - Rapid a învins Dinamo în derby-ul Capitalei, scor 2-1. Giuleștenii au rămas în lupta pentru titlu

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale