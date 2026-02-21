Interviu tensionat. Tucker Carlson l-a atacat dur pe ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee. Iran, victimele din Gaza și manipularea lui Netanyahu

Jurnalistul conservator Tucker Carlson a lansat o serie de acuzații dure la adresa ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, într-un interviu filmat chiar în terminalul diplomatic al Aeroportului Ben-Gurion.

Într-un episod de două ore și jumătate, care a inclus și un monolog de 25 de minute, Carlson l-a acuzat repetat pe Huckabee că “lucrează pentru Israel” și că prioritizează interesele acestui stat în detrimentul SUA, scrie Jerusalem Post.

Printre temele cele mai aprinse s-au numărat numărul victimelor civile din Gaza, cazul spionului condamnat Jonathan Pollard și presupușii infractori sexuali fugari. Referitor la Pollard, pe care Carlson l-a numit "cel mai mare trădător din istoria modernă a Americii", ambasadorul Huckabee a recunoscut că s-a întâlnit cu acesta la ambasadă, afirmând: Nu regret.

Tensiunea a atins cote maxime când discuția a ajuns la victimele civile. Carlson a criticat comparația făcută de Huckabee între acțiunile armatei israeliene și cele ale SUA, moment în care ambasadorul a ripostat arătând spre insigna cu steagul american pe care o purta: "Ce steag port eu aici?". Carlson a susținut, de asemenea, că numărul creștinilor din Israel a scăzut, deși datele oficiale arată o creștere de la aproximativ 34.000 în 1949, la 185.000 în prezent, scrie Jerusalem Post.

Vizita realizatorului TV Tucker Carlson în Israel a fost umbrită de o serie de afirmații considerate inexacte de autorități și de o dispută publică privind procedurile de securitate de pe aeroport.

În monologul care a precedat interviul cu ambasadorul Mike Huckabee, Carlson a descris Israelul drept “probabil cea mai violentă țară din lume” și un stat polițienesc, exagerând numărul imigranților indocumentați din SUA la 60 de milioane.

Carlson l-a acuzat pe premierul Benjamin Netanyahu că folosește retorică genocidară, citând un discurs în care acesta a făcut referire la “Amalek” (n.n. Amalek este inamicul istoric și biblic suprem al poporului evreu). Huckabee a respins acuzația, argumentând că dacă Israelul ar fi dorit să comită un genocid, “ar fi putut să o facă în două ore și jumătate”, având în vedere capacitatea sa militară.

În ultima parte a interviului, discuția s-a mutat pe un teren extrem de pragmatic și sensibil: banii și ce câștigă, de fapt, America din această alianță.

Cifrele puse pe masă de Carlson sunt colosale. Conform Consiliului pentru Relații Externe, de la 7 octombrie 2023, SUA au pompat cel puțin 16,3 miliarde de dolari în asistență militară directă pentru Israel. Estimările Institutului Quincy urcă nota de plată la 21,7 miliarde de dolari, dacă se includ și transferurile suplimentare de armament.

Pus în fața acestor sume, ambasadorul Huckabee a pretins că „rentabilitatea investiției” pentru Statele Unite ar fi undeva între „400% și 1.200%” , un procentaj fluturat des de lobby-ul pro-Israel, dar care nu poate fi susținut de nicio analiză independentă clară.

Carlson a atacat apoi un unghi calculat special pentru a lovi în baza electorală conservatoare și evanghelistă a lui Huckabee: faptul că Israelul beneficiază de un sistem de sănătate universal în care statul finanțează avorturile.

„De ce am trimite bani unei țări care oferă avorturi gratuite?”, a provocat Carlson. Huckabee a fost forțat să treacă în defensivă: „Pentru că banii pe care îi trimitem nu plătesc pentru sistemul de sănătate. Nu plătesc pentru avorturi. Plătesc pentru chestiuni militare.”

Când a venit vorba despre Iran, cei doi au vorbit pur și simplu în paralel, fără a ajunge la un numitor comun.

Acuzația lui Carlson a fost dură. Jurnalistul l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu că de zeci de ani încearcă să manipuleze America pentru a forța o schimbare de regim la Teheran. Deși guvernul israelian a susținut oficial că acesta nu este un obiectiv asumat, în timpul războiului din iunie 2025, Netanyahu a sugerat public că prăbușirea regimului iranian „ar putea fi cu siguranță rezultatul” loviturilor israeliene.

Apărarea lui Huckabee a fost în linia diplomației americane. Ambasadorul a argumentat că Iranul este un inamic asumat al Americii, total independent de dorințele sau influența Israelului. El a invocat fapte confirmate de Departamentul de Stat al SUA: statutul Gărzilor Revoluționare (IRGC) de organizație teroristă, comploturile dovedite pentru asasinarea lui Donald Trump și finanțarea rețelelor Hamas, Hezbollah și Houthi.

Până la finalul interviului, niciunul dintre ei nu a cedat un milimetru, refuzând să accepte perspectiva celuilalt.

Finalul călătoriei a generat un alt scandal, notează Jerusalem Post. Carlson a susținut că producătorii săi au fost interogați separat pe aeroport cu privire la conținutul interviului, însă atât Autoritatea Aeroportuară Israeliană, cât și Huckabee au infirmat acest lucru, precizând că a fost vorba despre proceduri de securitate de rutină.

Un videoclip apărut ulterior îl arată pe Carlson zâmbind și făcând poze cu angajații aeroportului. Fostul premier israelian Naftali Bennett a reacționat dur, acuzându-l pe Carlson că a inventat povestea. La scurt timp după întoarcerea în SUA, Carlson a lansat un nou episod axat pe presupusa epurare a creștinilor din Țara Sfântă.