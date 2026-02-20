Curtea Supremă a SUA anulează tarifele vamale impuse de Donald Trump în baza unei legi privind situațiile de urgență

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis să oprească aplicarea tarifelor comerciale introduse de președintele Donald Trump în temeiul unei legi privind situațiile de urgență, într-un dosar care a testat limitele puterii executive, informează Fox News. Hotărârea reprezintă un moment important într-o dispută legată de una dintre măsurile economice centrale promovate de liderul de la Casa Albă.

Printr-un vot de șase la trei, judecătorii au invalidat tarifele impuse de administrație. Judecătorii Clarence Thomas, Samuel Alito și Brett Kavanaugh au formulat opinii separate, exprimându-și dezacordul față de decizia majorității.

În opinia majoritară, președintele Curții Supreme, John Roberts, a subliniat rolul Congresului în materia tarifelor vamale.

Cazul a vizat utilizarea de către liderul SUA a Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA) pentru a institui așa-numitele tarife din „Ziua Eliberării”, inclusiv un tarif global de 10% și tarife suplimentare, denumite „reciproce”, aplicate anumitor state.

În aprilie, președintele a declarat deficitul comercial al SUA drept o „urgență națională”, iar administrația a invocat această declarație pentru a activa prevederile IEEPA, care permit reacția la „amenințări neobișnuite și extraordinare” în contextul unei urgențe naționale.

Instanța supremă a acceptat să judece cauza după ce instanțele inferioare, inclusiv Curtea pentru Comerț Internațional a SUA și Curtea de Apel pentru Circuitul Federal, au blocat anterior măsura. Acestea au solicitat Departamentului Justiției să clarifice de ce s-a recurs la IEEPA, în condițiile în care există alte acte normative adoptate de Congres care reglementează explicit tarifele și stabilesc limite sau termene supuse controlului legislativ.

Legea permite președintelui să „reglementeze … importul” în timpul unei urgențe naționale declarate, însă nu menționează în mod expres „tarifele”, aspect care a devenit central în dezbaterile din fața Curții Supreme.

În cadrul pledoariilor orale, judecătorii au întrebat dacă IEEPA poate fi interpretată ca oferind competențe de taxare și ce limite ar exista asupra puterii executive în cazul unei decizii favorabile administrației. Avocații guvernului au susținut că posibilitatea de a „reglementa” importurile este, în practică, echivalentă cu impunerea de tarife.

Mai mulți judecători, inclusiv unii considerați conservatori, s-au arătat sceptici, punând problema dacă a existat „vreodată un alt caz în care o lege a folosit un asemenea limbaj pentru a conferi puterea” revendicată de Donald Trump. De asemenea, au fost ridicate întrebări privind utilizarea unor instrumente precum sancțiuni, embargouri sau cote drept alternative economice.

Departamentul Justiției a cerut menținerea tarifelor, avertizând că o decizie contrară „ar expune națiunea noastră la represalii comerciale fără mijloace eficiente de apărare”. Reclamanții au susținut însă că, în cele cinci decenii de la adoptarea legii, niciun președinte nu a utilizat IEEPA pentru a impune tarife și că deficitul comercial invocat de administrație persistă de aproape 50 de ani, ceea ce ar contrazice ideea unei urgențe „neobișnuite și extraordinare”.

Aceștia au argumentat că o interpretare favorabilă administrației ar extinde considerabil atribuțiile executive în detrimentul Congresului.

Anterior, un complet de trei judecători ai Curții pentru Comerț Internațional a SUA a decis în unanimitate blocarea tarifelor, apreciind că președintele nu deține o „autoritate nelimitată” în temeiul legii privind situațiile de urgență. Curtea de Apel pentru Circuitul Federal a respins, la rândul său, utilizarea IEEPA pentru impunerea taxelor vamale.

Hotărârea Curții Supreme marchează un moment important în definirea limitelor dintre puterea executivă și cea legislativă în materie de politică comercială.