Trump ar putea decide o lovitură inițială limitată pentru a forța Iranul să încheie un acord nuclear

Președintele american Donald Trump cântărește un atac militar inițial limitat asupra Iranului pentru a-l forța să îndeplinească cerințele sale privind un acord nuclear, potrivit The Wall Street Journal. Ar fi un prim pas menit să facă presiuni asupra Teheranului pentru un acord, dar care să nu se transforme într-un atac la scară largă care ar putea inspira represalii majore.

Atacul de deschidere, care, dacă va fi autorizat, ar putea avea loc în câteva zile, ar viza câteva situri militare sau guvernamentale, au declarat persoane familiarizate cu situația. Dacă Iranul ar refuza în continuare să respecte directiva lui Trump de a pune capăt îmbogățirii nucleare, SUA ar răspunde cu o campanie amplă împotriva instalațiilor regimului - potențial menită să răstoarne regimul de la Teheran.

Prima opțiune de atac limitat, care nu a fost raportată anterior, semnalează că Trump ar putea fi deschis la utilizarea forței militare nu doar ca o mustrare pentru eșecul Iranului de a încheia un acord, ci și pentru a deschide calea către un acord prietenos cu SUA. Una dintre persoane a spus că Trump și-ar putea intensifica atacurile, începând cu atacuri mici înainte de a ordona atacuri mai mari până când regimul iranian fie își demontează instalațiile nucleare, fie se prăbușește.

Un atac limitat ar determina Iranul să se retragă din negocieri, cel puțin pentru o perioadă semnificativă, a declarat un oficial regional, mai ales când oficialii de la Teheran își formulează în prezent răspunsul la cerințele SUA.

Nu s-a putut stabili cât de serios ia Trump în considerare această opțiune după săptămâni de deliberări, deși consilierii de rang înalt i-au prezentat-o ​​în mod repetat. Discuțiile recente s-au concentrat mai mult pe campanii la scară largă, au declarat oficialii.

Joi, Trump a declarat că va decide următoarele sale mișcări cu privire la Iran în termen de 10 zile. Ulterior, le-a spus reporterilor că termenul său limită este de maximum aproximativ două săptămâni. „Vom face o înțelegere sau vom obține o înțelegere într-un fel sau altul”, a spus el.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a refuzat să discute despre ce curs ar urma să urmeze SUA, spunând că „doar președintele Trump știe ce ar putea sau nu face”.

Oficialii au declarat că Trump nu a decis încă să ordone un atac la nicio scară, deși ia în considerare opțiuni variind de la o campanie de atacuri de o săptămână pentru a forța schimbarea regimului până la un val de atacuri la scară mai mică asupra guvernului și instalațiilor militare ale Iranului. Unii oficiali și analiști americani au avertizat că astfel de atacuri ar încuraja o represalie iraniană, atrăgând posibil SUA într-un război în Orientul Mijlociu și punând în pericol aliații regionali.

Luarea în considerare de către Trump a unui atac inițial de o amploare mai mică amintește de o dezbatere pe care președintele a purtat-o ​​în primul său mandat despre aplicarea unui așa-numit „nas sângeros” către Coreea de Nord. În 2018, într-o perioadă de retorică nucleară aprinsă între Washington și Phenian, prima administrație Trump a cântărit un atac preventiv limitat asupra Coreei de Nord. Această mișcare ar fi demonstrat cât de serioasă era SUA în ceea ce privește încheierea programului nuclear al Phenianului.

Trump și echipa sa au decis să nu atace Coreea de Nord. Președintele s-a angajat în schimb în relații diplomatice cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, deși trei întâlniri nu au reușit să-l convingă pe autocrat să renunțe la armele sale.

Pe plan diplomatic, înalți oficiali americani s-au întâlnit săptămâna aceasta cu omologii iranieni pentru negocieri. SUA își doresc încetarea activității nucleare a Teheranului și să vadă restricții asupra programului de rachete balistice al Iranului și sprijin pentru forțele armate regionale. Iranul a respins un acord general și până acum a oferit concesii modeste privind eforturile sale nucleare. A negat încă o dată că a încercat vreodată să dobândească o armă nucleară.

Impasul, despre care oficialii americani spun din ce în ce mai mult că este puțin probabil să fie depășit, și o consolidare a forțelor armate americane în apropierea Iranului au crescut perspectivele unor atacuri.

Oficialii iranieni au amenințat că vor răspunde cu forță maximă la orice nivel de atacuri americane. Într-o serie de declarații pe rețelele de socializare, marți, liderul suprem Ali Khamenei a declarat că forțele sale ar putea scufunda un portavion american și ar putea lovi armata americană „atât de tare încât aceasta nu se mai poate ridica”.

Iranul este deja precaut în ceea ce privește calendarul diplomatic al lui Trump. Anul trecut, Casa Albă a declarat că va acorda Iranului două săptămâni pentru a încheia un acord nuclear similar. Dar, la doar câteva zile mai târziu, bombardiere B-2 și alte platforme au atacat trei situri nucleare iraniene, întârziind activitatea nucleară a țării.

În ultimele zile, SUA a continuat să deplaseze avioane de vânătoare F-35 și F-22 de ultimă generație către Orientul Mijlociu, potrivit datelor de urmărire a zborurilor și a unui oficial american. Un al doilea portavion încărcat cu avioane de atac și de război electronic este pe drum. Avioane de comandă și control, care sunt vitale pentru orchestrarea campaniilor aeriene de amploare, se apropie. De asemenea, în ultimele săptămâni au fost desfășurate în regiune sisteme de apărare aeriană critice.