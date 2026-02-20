Donald Trump oferă Iranului 10–15 zile pentru negocieri

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțatcă oferă Iranului un răgaz suplimentar de până la 15 zile pentru a ajunge la un acord privind programul nuclear, înainte de a decide asupra unor eventuale acțiuni militare, potrivit ABC News.

Declarația a fost făcută în fața jurnaliștilor aflați la bordul avionului oficial Air Force One, într-un context de tensiuni internaționale crescute și de mobilizare militară în Orientul Mijlociu, potrivit relatărilor din presa internațională.

Potrivit relatărilor, Trump a spus că acordă Teheranului „10-15 zile, cam atât, maximum” pentru a accepta un nou acord cu Statele Unite referitor la programul nuclear.

În timpul unei întâlniri organizate la Washington la Consiliul pentru Pace, liderul american a subliniat că următoarele zile vor fi decisive pentru a stabili dacă diplomația mai poate funcționa în această chestiune.

În replică, el a afirmat: „Fie vom ajunge la un acord, fie va fi ceva nefericit pentru ei”, făcând referire la posibilele consecințe pentru conducerea iraniană în cazul în care un compromis nu va fi acceptat.

Declarația acestuia vine după ce, anterior în cursul zilei de joi, Trump sugerase că va ști în aproximativ 10 zile dacă este posibilă încheierea unui astfel de acord.

Aceste declarații survin într-un moment în care Statele Unite și oficialii iranieni au purtat discuții indirecte în încercarea de a negocia detalii legate de programul nuclear al Teheranului.

În ultimele săptămâni, reprezentanți ai ambelor părți au fost implicați în runde de discuții mediate de terți, într-un efort de a ajunge la un consens privind reducerea activităților de îmbogățire a uraniului în schimbul unor beneficii externe.

Pe lângă negocierile diplomatice, Statele Unite au intensificat prezența militară în regiune, ceea ce a ridicat întrebări în rândul analiștilor internaționali cu privire la planurile Washingtonului în cazul în care negocierile vor eșua.

Potrivit unor surse, o decizie privind o eventuală acțiune militară ar putea fi luată în perioada de 10-15 zile pe care Trump a menționat-o.

În lipsa unui acord, analiștii apreciază că tensiunile ar putea escalada, având în vedere pozițiile ferme ale ambelor părți în privința programului nuclear și a limitelor pe care fiecare le impune.

Iranul, care susține că programul său are scopuri pașnice, a reiterat în diverse ocazii că nu va negocia restricții care i-ar afecta suveranitatea sau securitatea.

De partea cealaltă, SUA insistă asupra unui cadru de cooperare care să împiedice posibilitatea dezvoltării unor arme nucleare.

În timp ce administrația americană subliniază necesitatea unui „acord semnificativ” înainte de a lua alte măsuri, presiunea diplomatică și militară rămâne prezentă în ecuația internațională.

În următoarele zile, deciziile liderilor celor două state și evoluțiile negocierilor vor fi urmărite îndeaproape de comunitatea internațională pentru a determina dacă tensiunile vor fi calme sau dacă se îndreaptă spre o fază mai critică.