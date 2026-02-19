Iranul repară și fortifică siturile nucleare, arată imaginile din satelit

Imagini recente din stelit, arată că Iranul a desfășurat lucrări de construcție și consolidare la mai multe facilități considerate sensibile. Evaluările vin într-un context regional tensionat, marcat de relațiile complicate dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii, potrivit Reuters.

Potrivit specialiștilor care au examinat fotografiile din satelit, la un sit militar important ar fi fost ridicat un nou scut de beton peste o facilitate, ulterior acoperit cu sol. Alte imagini sugerează modificări la intrări de tuneluri și activități de reparație la baze de rachete.

Complexul militar Parchin, situat la aproximativ 30 de kilometri sud-est de Teheran, este considerat unul dintre cele mai sensibile situri militare din Iran.

Servicii occidentale de informații au susținut în trecut că aici ar fi avut loc, în urmă cu peste două decenii, teste relevante pentru dezvoltarea unei arme nucleare.

„Imaginile din satelit arată că Iranul a construit recent un scut de beton peste o nouă facilitate aflată într-un sit militar sensibil și l-a acoperit cu sol”, au declarat experți citați în analiza publicată.

Aceștia afirmă că lucrările indică o continuare a activităților la o locație despre care s-a relatat că ar fi fost bombardată de Israel în 2024.

Autoritățile iraniene au respins constant acuzațiile privind dezvoltarea armelor nucleare. „Iranul a negat întotdeauna că ar urmări obținerea de arme atomice”, se arată în evaluările menționate.

Alte imagini satelitare analizate de experți indică faptul că Iranul ar fi intervenit la infrastructura unor situri nucleare și militare.

„Imaginile arată că Iranul a îngropat intrările în tuneluri la un sit nuclear bombardat de Statele Unite ale Americii”, notează specialiștii.

În plus, ar fi fost observate lucrări de fortificare a altor intrări subterane și reparații la baze de rachete afectate în timpul confruntărilor anterioare.

Experții consideră că aceste imagini „oferă o perspectivă asupra activităților iraniene la unele dintre siturile aflate în centrul tensiunilor cu Israel și Statele Unite ale Americii”.

Analizele apar în timp ce Washingtonul încearcă reluarea negocierilor cu Teheranul privind programul nuclear iranian, avertizând în același timp asupra posibilității unor acțiuni militare în cazul eșecului discuțiilor.

Tensiunile dintre Iran și Israel s-au intensificat în ultimii ani, pe fondul preocupărilor legate de programul nuclear iranian și de activitățile militare din regiune.

Statele Unite ale Americii au menținut presiunea diplomatică și economică asupra Teheranului, în paralel cu eforturi sporadice de dialog.

Analiza imaginilor satelitare nu oferă detalii complete privind scopul exact al lucrărilor observate, însă subliniază dinamica activităților de la siturile monitorizate.