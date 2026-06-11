Citind comunicatele DIICOT și ale Poliției Române din ultimele zile, mă gândesc aproape de fiecare dată că suntem, la nivel național, în fața unor surprize neplăcute. Acestea ne arată constant că fenomenul traficului și consumului ilicit de droguri a luat o amploare deosebită.

Este de apreciat că aceste instituții sunt sincere și că au decis să comunice public aspecte importante, care, în esență, nu mai sunt demult menite să sperie, ci au un rol preventiv și, de ce nu, stimulator pentru organele abilitate, spre a lua măsuri în consecință.

În ultima perioadă, au fost două capturi importante în zona traficului internațional, în sensul introducerii în țară a unor cantități importante de droguri destinate pieței de consum din țara noastră. Practic, concret, putem spune că sunt adevărate valuri de droguri care sufocă România.

Captura de pe autostrada A1: Un traficant ucrainean de 57 de ani căra zeci de kilograme de droguri într-un locaș special amenajat în podeaua mașinii, fiind ajutat de un român de 23 de ani. Drogurile au fost introduse în țară prin punctul de trecere a frontierei Nădlac, captura totalizând aproximativ 26 kg de canabis și 4 kg de cocaină.

Captura din Capitală: Un caz de-a dreptul cu potențial exploziv, la propriu: un traficant de 35 de ani a fost prins în flagrant în București, în timp ce transporta peste 7 kg de canabis ascunse în butelia cu gaz auto montată la autoturismul cu care se deplasa.

Un caz grav a fost soluționat de polițiștii și procurorii antidrog din București, care se poate constitui într-o lecție pentru părinți: prezența într-un club, la festivaluri, concerte sau petreceri private nu înseamnă doar muzică și dans. Cazul a demascat o adevărată industrie a drogurilor în cluburile și festivalurile din Capitală.

S-au efectuat 27 de percheziții, fiind reținuți 22 de suspecți care au distribuit sau au deținut acasă peste opt tipuri de droguri, de la scumpa cocaină până la anestezic de uz veterinar (ketamină).

Grupul infracțional organizat era unul de tip multicelular, acționând preponderent în cluburile de noapte din București pentru vânzarea de droguri de mare risc (ecstasy, cocaină). Membrii acționau conspirat, cu împărțirea zonelor de acțiune și roluri distribuite strict, vizând consumatori tineri, cu stare materială peste medie.

La momentul intervenției, poliția a confiscat comprimate de ecstasy cu forme atractive, viu colorate, identificate anterior în Europa ca având potențial letal:

Pastila „Bufnița roz” (Pink Owl Panama): Capturată anterior în Belgia și Elveția, conține doze masive (peste 300 mg substanță activă), care pot fi letale.

Pastila cu logo „SoundCloud”: Deși poartă numele unei platforme muzicale, comprimatele conțin cantități periculoase de MDMA (peste 270 mg).

Adolescenții și părinții ar trebui să știe că o cantitate de 1,3 mg de MDMA pe kilogram corp (femei) și 1,5 mg/kg corp (bărbați) constituie o doză cu potențial letal.

Incidente grave în weekend, semnale de alarmă pentru societate.

Și parcă toate acestea nu erau de ajuns, în weekend au apărut alte două incidente grave:

Cazul Spitalului Floreasca: Un medic rezident în anul V a fost găsit decedat într-o toaletă a spitalului. Una dintre ipotezele anchetatorilor este cea a unei supradoze autoadministrate.

Cazul de la Cluj: Părinții unei adolescente de 18 ani acuză că fata lor ar fi fost drogată și violată de trei tineri în timpul banchetului de absolvire.

Am comparat toate aceste incidente cu cele produse în Europa și am constatat că fenomenul de la noi nu este la nivelul Occidentului, dar venim tare din urmă. În toate cazurile, anchetele declanșate vor lămuri evenimentele, însă orice părinte este îndreptățit să se întrebe încotro ne îndreptăm și ce face statul în acest sens.