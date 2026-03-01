Cele mai murdare orașe din lume. Locuitorii se sufocă zi de zi, speranța de viață e catastrofală

Toate progresele tehnologice care ne fac viața mult mai ușoară, au creat și o problemă uriașă: poluarea. Pe de altă parte, în aceste zone, probleme de bază: salubrizarea, canalizarea, infrastructura de apă potabilă nu au fost rezolvate. Există orașe de nelocuit la nivel mondial, cele mai murdare, dar unde milioane de oameni îi duc existența zi de zi. Iată câteva exemple de locuri unde respiratul este o provocare, conform junkwize.com.

Brazzaville (Congo) suferă de poluare a aerului din cauza emisiilor de carbon, dar și din cauza lipsei apei portabile. De asemenea, apa curată este contaminată de sistemul de canalizare al orașului. Toate aceste probleme au un efect negativ asupra speranței de viață a populației.

Bagdadul (Irak) are o calitate foarte slabă a apei și acest lucru crește răspândirea bolilor transmise prin apă. Poluarea aerului din cauza arderii petrolului agravează problema poluării, iar asta reprezintă un motiv major de îngrijorare pentru toți locuitorii capitalei.

Mumbai (India) se confruntă cu probleme uriașe de administrație, ce țin de canalizări, deratizări sau salubritate. Au fost propuse modificări în infrastructură și controlul poluării, care vor necesită miliarde de dolari.

Addis Ababa (Ethiopia). Acest oraș este marcat profund de problemele de salubritate. Iar asta duce la o rată ridicată a mortalității infantile și la o speranță de viață scăzută pentru rezidenți, din cauza creșterii transmiterii bolilor transmise prin intermediul apei, conform sursei citate.

Mexico City (Mexic). Capitala are grave probleme de poluare, aerul e greu de respirat, mai tot timpul există smog, iar emisiile de carbon au un procent înspăimântător de 85%.

Port au Prince (Haiti) se află printre primele patru cele mai murdare orașe din lume. Aici există o lipsă gravă de control a poluării și mari probleme cu apa potabilă.

Dhaka (Bangladesh), un alt mare oraș care nu se bazează pe o resursă primordială. Apa de suprafață este plină de virusuri și poluanți de la pesticidele locale. În Dhaka trăiesc aproximativ 15 milioane de oameni, iar acest lucru contribuie la problema poluării din ce în ce mai mare.