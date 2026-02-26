Ciucu, după criticile legate de deszăpezire: În orașele civilizate, în prima zi când ninge, nimeni nu iese afară

Din cuprinsul articolului Ciucu, despre deszăpezirea făcută în Capitală

După ce a fost criticat pentru modul în care a fost deszăpezită Capitală, primarul Ciucu a venit cu explicații. Din cauza cantității de sare aruncate săptămâna trecută, multe străzi din Capitală sunt pline de gropi, iar șoferii și-au exprimat nemulțumirile în acest sens.

„În orașele civilizate, în prima zi când ninge, nimeni nu iese afară. Dacă ninge peste 40 de centimetri, nimeni nu mai iese cu mașina, este interzisă circulația și se iese numai în cazuri de urgență maximă. Uitați-vă la cazul New York-ului. Se acționează în primul rând în jurul spitalelor, pe bulevardele principale, în prima zi. A doua zi se acționează pe străzi și trotuare.

La noi, toată lumea se isterizează. Apare o isterie, se blochează totul și primarii se sperie și încep să arunce cu sare, și nu puțină sare. (…) Se strică asfaltul, apar gropi, apare poluare. La noi există pretenția ca a doua zi după ce a nins să fie totul curat, negru. Primăria Capitalei nu are serviciu de deszăpezire. Salubrizarea este la sectoare.

Aș vrea să am o discuție inclusiv cu cetățenii și cu primarii de sector și să stabilim că, dacă a nins peste 40 de centimetri, copiii rămân acasă, mașinile rămân acasă. Orașul se eliberează mai rapid, mai ieftin și nu mai distrugem orașul. S-au aruncat tone de sare. Au fost oameni care au leșinat. Au fost oameni care au fost forțați să lucreze mai mult de 8 ore, 10-12 ore, și au leșinat. Ei pun presiune pe angajați și aruncă cu sare, aruncă cu bani, pentru că asta înseamnă lucrători mai mulți, tone de sare din cauza unei simple zăpezi de 50 de centimetri. Hai să ne comportăm așa cum se comportă alții în orașe mai așezate.

Orice decizie are implicații bugetare. Când se creează această isterie, efectele sunt semnificative. Eu vreau să fim mai calmi și mai echilibrați. Nu a fost bine făcută deszăpezirea și am dat și amenzi, dar în condițiile în care a nins foarte mult și lumea era pe stradă… am ieșit cu mașina mea pe străzi în noaptea aia să văd. Oamenii trebuie să înțeleagă și să venim cu o reglementare: dacă ninge peste 30-40 de centimetri, să luăm măsurile menționate”, a afirmat el .