Mai multe autocisterne au explodat joi dimineață într-un depozit suspectat că era folosit pentru stocarea ilegală a combustibilului în orașul Tepeaca, statul Puebla din Mexic, provocând un incendiu de proporții și evacuarea preventivă a aproximativ 2.000 de persoane, potrivit BNO News.

Incidentul s-a produs în jurul orei 9:53, iar autoritățile au mobilizat rapid echipe de intervenție pentru a limita efectele exploziei.

Printre persoanele evacuate s-au numărat pacienți ai unui spital, elevi și locuitori din apropierea zonei afectate. Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime.

Potrivit coordonatorului Protecției Civile din statul Puebla, Bernabé López Santos, explozia a avut loc într-un depozit unde erau parcate autocisterne pentru transportul gazului. Oficialul a declarat că patru cisterne au explodat.

Ulterior, guvernatorul statului Puebla, Alejandro Armenta, a precizat că estimările autorităților indică implicarea a șase autocisterne în incident.

La fața locului au intervenit pompieri, echipe de protecție civilă, poliția statală, armata, marina și procurorii. În paralel, autoritățile au inspectat un alt depozit aflat în apropiere, unde au fost descoperite alte vehicule destinate transportului de combustibil.

Guvernul statului Puebla a anunțat activarea unui comandament unificat pentru gestionarea situației de urgență.

Ca măsură de precauție, aproximativ 2.000 de persoane au fost evacuate din Spitalul General din Tepeaca, dintr-un liceu, dintr-un complex școlar și din locuințele aflate în apropierea zonei afectate.

Guvernatorul Alejandro Armenta a precizat că printre persoanele evacuate s-au aflat aproximativ 60 de pacienți internați în spital. Potrivit acestuia, imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind momentul în care copiii și elevii sunt îndepărtați din zona de risc.

Înregistrările video realizate la fața locului arată o coloană densă de fum negru ridicându-se deasupra unei stații de alimentare aparținând companiei petroliere de stat Pemex, urmată de o explozie puternică ce a proiectat flăcări la mare înălțime.

Alte imagini surprind o minge de foc de culoare portocalie care se extinde deasupra copacilor și clădirilor din zonă.

#Mexico: A powerful explosion ripped through an illegal gas storage site in the San Juan Negrete neighborhood on Thursday morning, injuring at least three people and forcing the emergency evacuation of nearly 1,800 students.The incident triggered a massive mobilization of… pic.twitter.com/GXjNJt0w4Z — Wolverine Update (@W0lverineupdate) June 4, 2026

Autoritățile au precizat că incendiul era încă în curs de stingere la momentul comunicării informațiilor, iar evaluarea completă a pagubelor va putea fi realizată doar după finalizarea operațiunilor de intervenție.

Guvernatorul Armenta a declarat că există informații privind pagube materiale provocate de unda de șoc generată de explozie.

Deși nu au fost raportate persoane rănite în spitale, oficialii au subliniat că situația va putea fi evaluată complet numai după stingerea totală a incendiului și accesul în perimetrul afectat.

Presa locală a relatat că depozitul ar putea avea legătură cu stocarea ilegală de combustibil sau cu furtul de produse petroliere, practică cunoscută în Mexic sub denumirea de „huachicoleo”. Autoritățile nu au confirmat deocamdată cauza exploziei și continuă investigațiile.

Problema furtului de combustibil în Mexic

Furtul de combustibil din conductele companiei petroliere de stat Pemex reprezintă una dintre principalele probleme de securitate economică din Mexic.

Rețelele implicate în această activitate ilegală provoacă anual pierderi de sute de milioane de dolari și sunt asociate frecvent cu explozii, incendii și alte incidente care pun în pericol comunitățile locale.

Ancheta privind explozia din Tepeaca este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă depozitul funcționa legal și care au fost circumstanțele exacte ale producerii incidentului.