Patruzeci și nouă de persoane au murit de sete într-o zonă izolată din nordul Nigerului după ce camionul cu care călătoreau s-a defectat în mijlocul deșertului, potrivit Arab News.

Tragedia s-a produs la peste 80 de kilometri vest de localitatea Assamaka, în apropierea granițelor dintre Niger, Mali și Algeria.

Doar două persoane au supraviețuit. Acestea au mers pe jos zeci de kilometri prin condiții extreme până au ajuns într-o zonă locuită și au reușit să alerteze autoritățile.

Incidentul scoate din nou în evidență riscurile majore ale călătoriilor prin regiunile deșertice din nordul Nigerului, una dintre cele mai dificile zone de tranzit din Africa.

Potrivit autorităților din regiunea Agadez, pasagerii se întorceau din Mali pentru a celebra sărbătoarea musulmană Eid al-Adha atunci când vehiculul în care se aflau a rămas imobilizat.

Reprezentanții guvernoratului au precizat că șoferul, ajutoarele sale și pasagerii au încercat să repare camionul, însă fără succes. În lipsa apei și a proviziilor, oamenii au rămas blocați într-un mediu caracterizat de temperaturi extreme și distanțe foarte mari până la cele mai apropiate așezări.

Într-un comunicat oficial, autoritățile au transmis că persoanele aflate la bord „au rămas fără apă și nu au reușit să repare vehiculul, în ciuda eforturilor depuse”, situație care a făcut supraviețuirea aproape imposibilă.

Singurii doi supraviețuitori ai tragediei au reușit să părăsească locul incidentului și să parcurgă pe jos mai mult de 50 de kilometri până au găsit un iaz. Ulterior, au ajuns în Assamaka, unde au alertat autoritățile.

Echipele trimise în zonă au descoperit trupurile celor 49 de victime. Autoritățile locale au anunțat că acestea au fost înmormântate în gropi comune.

În timpul operațiunilor desfășurate în regiune, o delegație oficială a identificat un al doilea camion imobilizat la peste 60 de kilometri de Assamaka.

La bord se aflau peste 60 de persoane care rămăseseră izolate timp de trei zile după o defecțiune la bateria vehiculului. Pasagerii plecaseră de la un sit minier aurifer din Mali, situat la peste 300 de kilometri de frontiera cu Nigerul.

Autoritățile au intervenit pentru repararea camionului, iar grupul și-a putut continua călătoria.

Nordul Nigerului reprezintă una dintre principalele rute de tranzit pentru migranții și muncitorii sezonieri care traversează Sahara.

Condițiile climatice extreme, distanțele mari și infrastructura limitată transformă orice defecțiune mecanică într-o situație cu risc major pentru viață.

Potrivit organizației Alarm Phone Sahara, cel puțin 35 de migranți au murit în deșertul nigerian în cursul anului 2025.

Unul dintre cele mai grave incidente similare a avut loc în octombrie 2013, când 92 de migranți nigerieni au murit de sete în apropierea graniței cu Algeria.

Printre victime s-au numărat 52 de copii și 33 de femei, după ce vehiculele cu care călătoreau s-au defectat și au fost abandonate în deșert.

Tragedia din această săptămână se numără printre cele mai grave incidente de acest tip înregistrate în regiune în ultimii ani și evidențiază vulnerabilitatea persoanelor care traversează una dintre cele mai ostile zone ale continentului african.