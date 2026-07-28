Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile a finalizat ancheta privind accidentul aviatic produs la 15 iulie 2025, în apropierea complexului Arsenal Park din Orăștie, județul Hunedoara. Raportul arată că pilotul Sorin Bochiș a efectuat viraje la altitudine foarte joasă deasupra unui aquapark, înainte ca avionul să lovească un cablu și să se prăbușească, fără ca timpul rămas să permită redresarea aeronavei.

Pilotul, în vârstă de 60 de ani, a murit în urma accidentului, iar pasagerul aflat la bord a fost grav rănit și transportat la spital. Sorin Bochiș acumulase 544 de ore de zbor pe aeronave ultraușoare și avea atât licența de pilot, cât și certificatul medical în termen de valabilitate. Investigatorii au stabilit însă că, în timpul zborului din zona Orăștie, au fost încălcate mai multe reguli de bază privind operarea aeronavei.

Sorin Bochiș fusese implicat și în anul 2018 într-un incident aviatic produs în județul Suceava. În urma acelui accident, el a fost transportat la spital în stare de comă. Pilotul celeilalte aeronave implicate în eveniment și-a pierdut viața.

Accidentul produs în 2025, în apropierea municipiului Orăștie, a fost însă fatal pentru Sorin Bochiș. Avionul implicat era un Aerospool WT-9 Dynamic Club T, fabricat în 2005 de compania slovacă Aerospool. Aeronava era construită din fibră de carbon, avea aripă joasă, cabină închisă pentru două persoane așezate una lângă alta și tren de aterizare fix, de tip triciclu.

Aparatul de zbor aparținea unei persoane fizice și era folosit în regim privat. La ultima inspecție tehnică, efectuată în 16 noiembrie 2024, aeronava avea înregistrate 1.961 de ore de zbor. Verificarea realizată de un inspector autorizat a confirmat că avionul respecta normele de navigabilitate aplicabile.

Autorizația de zbor fusese emisă în 9 decembrie 2024 și era valabilă la data producerii accidentului. Documentul permitea efectuarea unor zboruri particulare, pentru uz propriu, precum și a activităților de instruire.

Avionul era prevăzut și cu mai multe dotări opționale, printre care un sistem de salvare cu parașută balistică și un dispozitiv pentru remorcaj. Aeronava beneficia și de o poliță de asigurare valabilă pentru răspunderea față de terți.

În ziua accidentului fusese depus un plan de zbor privat pe ruta Golden Wings, din Timișoara, Becicherecu Mic, Orăștie, Șiria și revenire la Golden Wings. Aeronava a decolat la ora 14:00, cu pilotul și un pasager la bord.

După aproximativ 70 de minute, avionul a ajuns în zona municipiului Orăștie. Aparatul a executat mai multe manevre de viraj în partea de vest a localității, după care s-a îndreptat către complexul Arsenal Park, situat la aproximativ trei kilometri de oraș.

Ajuns deasupra aquaparkului, Sorin Bochiș a efectuat două rotații complete în jurul axei de zbor. Virajele de 360 de grade au fost realizate la o înălțime redusă și au fost însoțite de o pierdere de altitudine.

Anchetatorii au reconstituit manevrele cu ajutorul imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere amplasate în zonă. Datele video au fost analizate împreună cu informațiile extrase din echipamentul de navigație al aeronavei. În acest mod, investigatorii au putut stabili traseul urmat de avion și succesiunea exactă a evenimentelor care au precedat prăbușirea.

În timpul zborului la joasă altitudine, aeronava a lovit un cablu, iar pilotul a pierdut brusc controlul aparatului. Avionul a intrat într-o mișcare de rotație, după care s-a prăbușit și a lovit solul cu partea superioară a cabinei.

Între momentul contactului cu obstacolul și impactul final cu terenul au trecut aproximativ două secunde. Investigatorii au stabilit că altitudinea extrem de redusă și timpul foarte scurt în care s-a schimbat evoluția aeronavei nu i-au permis pilotului să redreseze avionul și să revină pe o traiectorie sigură.

Aparatul zbura la o înălțime mult mai mică decât turnul de apă din zonă, care are 54 de metri.

Aeronava a fost distrusă în totalitate în urma impactului. Pasagerul a supraviețuit, însă a suferit răni grave și a avut nevoie de o perioadă lungă de spitalizare. Locul în care avionul s-a prăbușit se afla la doar câteva zeci de metri de zona de agrement a aquaparkului, unde se aflau numeroși vizitatori.

Raportul final analizează și normele privind altitudinea minimă permisă pentru zborurile desfășurate în regim vizual.

Regulile europene comune privind circulația aeriană stabilesc că survolarea unei zone dens populate este permisă numai la o înălțime de cel puțin 300 de metri față de cel mai înalt obstacol aflat pe o rază de 600 de metri în jurul aeronavei.

Potrivit legislației aeronautice din România, în categoria zonelor dens populate sunt incluse și spațiile folosite pentru activități recreative în aer liber.