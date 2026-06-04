Ploaie extremă lângă București. Fenomenul apare o dată la un secol

Ploaie extremă lângă București. Apa Nova a anunțat, după furtuna de joi seară din zona Pantelimon, că volumul de precipitații înregistrat a atins aproximativ 120 de litri pe metru pătrat într-un interval foarte scurt. Analizele specialiștilor arată că intensitatea fenomenului a depășit nivelul unui eveniment care, statistic, apare o dată la 100 de ani.

Datele analizate de specialiștii Apa Nova și comparate cu curbele de intensitate–durată–frecvență (IDF), utilizate la proiectarea sistemelor de canalizare și drenaj urban, indică faptul că precipitațiile înregistrate joi seară au depășit pragul aferent unei probabilități de apariție de 1 la 100 de ani.

Potrivit companiei, fenomenul meteorologic a avut o intensitate mai mare decât cea a unui eveniment considerat extrem și care, din punct de vedere statistic, se produce foarte rar.

Conform explicațiilor oferite de specialiștii Apa Nova, astfel de episoade meteo pot depăși capacitatea de preluare a sistemelor de canalizare, chiar și atunci când acestea sunt proiectate pentru fenomene rare.

În aceste condiții, pot apărea acumulări rapide de apă, inundarea carosabilului și probleme la nivelul infrastructurii urbane.

Cantitatea de aproximativ 120 de litri pe metru pătrat înregistrată în zona Pantelimon este echivalentă cu volumul de precipitații care cade, în mod obișnuit, pe parcursul mai multor săptămâni de vară, însă concentrată într-un interval de doar câteva zeci de minute.

Potrivit datelor analizate de companie, furtuna de joi seară se numără printre cele mai puternice fenomene de acest tip înregistrate în ultimii ani în zona București–Ilfov.

Specialiștii atrag atenția că astfel de evenimente exercită o presiune tot mai mare asupra infrastructurii urbane și a sistemelor de drenaj.

Reprezentanții Apa Nova au anunțat că valorile măsurate în Pantelimon au depășit nivelurile luate în calcul la proiectarea infrastructurii pentru un fenomen cu probabilitate de apariție de o dată la 100 de ani, aspect care confirmă caracterul excepțional al episodului meteorologic produs joi seară.