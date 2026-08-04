0Astrologii spun că trei semne zodiacale ar putea atrage noroc și abundență pe 4 august 2026, pe fondul unui aspect astral considerat favorabil, potrivit publicației de specialitate YourTango.

Leii, Balanțele și Săgetătorii sunt zodiile despre care se spune că vor resimți cel mai puternic influența opoziției dintre Marte și Lilith.

Potrivit interpretărilor astrologice, tranzitul dintre Marte și Lilith este asociat cu renunțarea la ceea ce nu mai este util și cu deschiderea către noi oportunități.

Deși această configurație poate aduce tensiuni sau schimbări bruște, astrologii consideră că ea poate crea contextul pentru decizii importante și evoluții favorabile.

Pentru nativii din zodia Leu, ziua de 4 august este descrisă drept un moment în care optimismul și încrederea pot reveni în prim-plan.

Potrivit astrologilor, Leii ar putea constata că simpla schimbare a modului în care privesc situațiile din jur îi ajută să depășească blocajele care i-au ținut pe loc în ultima perioadă.

Interpretarea este amplificată de prezența Soarelui și a lui Jupiter în zodia Leului, combinație despre care astrologii spun că poate accentua șansele de succes și sentimentul că lucrurile încep să se așeze în direcția dorită.

Pentru Balanțe, această perioadă vine după luni considerate dificile din punct de vedere emoțional sau profesional.

Astrologii susțin că opoziția dintre Marte și Lilith le poate ajuta să identifice mai clar direcția în care vor să meargă și să observe oportunități pe care până acum le-au trecut cu vederea.

Potrivit interpretării, atitudinea pozitivă și deschiderea către schimbare ar putea marca începutul unei etape mai favorabile, în care succesul vine treptat, prin acumularea mai multor experiențe benefice.

În cazul Săgetătorilor, astrologii pun accent pe claritate și pe capacitatea de a lua decizii importante.

Cum Lilith se află în această zodie, opoziția cu Marte este interpretată drept un semnal că a venit momentul să fie eliminate obiceiurile, relațiile sau situațiile care împiedică progresul.

Potrivit astrologilor, renunțarea la influențele negative poate crea spațiu pentru noi oportunități în plan personal, profesional și financiar. Mesajul principal al acestei zile este orientarea către obiective clare și menținerea unei atitudini constructive.

În astrologie, opoziția dintre Marte și Lilith este asociată cu confruntarea dintre impulsul de a acționa și nevoia de eliberare de tiparele vechi. Interpretările sugerează că acest aspect poate scoate la suprafață tensiuni, dar și soluții care până acum nu erau evidente.

Ca în cazul tuturor previziunilor astrologice, aceste interpretări nu au bază științifică și reprezintă convingeri specifice astrologiei.