Taurul, Racul și Scorpionul se află printre zodiile favorizate pe plan sentimental în jurul datei de 4 octombrie 2026, potrivit interpretărilor astrologice publicate pentru această perioadă, potrivit YourTango.

Contextul este marcat de intrarea lui Venus în mișcare retrogradă în Scorpion, un tranzit asociat în astrologie cu reevaluarea relațiilor, a sentimentelor și a unor situații afective din trecut.

Ziua de 4 octombrie vine într-o perioadă în care relațiile pot deveni mai importante pentru aceste trei semne. Un horoscop publicat de YourTango pentru intervalul 28 septembrie–4 octombrie indică Taurul, Racul și Scorpionul printre zodiile cu o dinamică favorabilă în această perioadă.

Pentru nativii din Taur, perioada poate aduce schimbări în modul în care se raportează la relații și la propria imagine. Potrivit interpretării astrologice publicate de YourTango, tranzitul lui Venus retrogradă poate determina Taurii să privească diferit anumite relații și să iasă din tiparele obișnuite.

În cazul celor singuri, accentul cade pe disponibilitatea de a cunoaște oameni noi și pe renunțarea la așteptările foarte rigide. Pentru cei aflați într-o relație, perioada poate favoriza discuțiile despre ceea ce își doresc cu adevărat de la parteneriat.

Venus începe retrogradarea pe 3 octombrie și traversează Scorpionul în această etapă a ciclului, ceea ce pune accentul astrologic pe intimitate, valori personale și relații apropiate.

Pentru Rac, ziua de 4 octombrie vine cu un accent mai pronunțat pe viața sentimentală. Interpretarea săptămânală publicată de YourTango vorbește despre o perioadă în care romantismul poate deveni mai vizibil, cu condiția ca nativii să fie sinceri în relațiile lor și să nu evite conversațiile importante.

Astrologic, poziția Lunii este relevantă pentru Rac. Pe 4 octombrie, Luna se află în Rac, înainte de a trece în Leu în aceeași zi. În același timp, Venus se află în Scorpion și este retrogradă. Calendarul astrologic pentru această dată indică și un trigon între Lună și Venus, aspect interpretat în astrologie ca favorabil exprimării afecțiunii și apropierii emoționale.

Pentru cupluri, această combinație poate fi asociată cu nevoia de siguranță emoțională și cu dorința de a petrece mai mult timp împreună. Pentru Racii singuri, atenția se poate îndrepta către persoane față de care există deja o conexiune sau către relații care au rămas neclarificate.

Scorpionul este semnul asupra căruia se concentrează o mare parte din dinamica astrologică a începutului de octombrie. Venus intră în retrogradare în Scorpion pe 3 octombrie, iar această perioadă este asociată în interpretările astrologice cu reevaluarea sentimentelor, a relațiilor și a unor legături din trecut.

Pentru nativii Scorpion, acest lucru poate însemna o perioadă de analiză a propriei vieți sentimentale. Unele relații pot fi privite dintr-o perspectivă diferită, în timp ce anumite sentimente mai vechi pot reveni în atenție.

Un alt horoscop pentru 4 octombrie descrie pentru Scorpion posibilitatea unor momente de apropiere și a unor conversații emoționale mai profunde. Interpretarea subliniază însă importanța limitelor personale și a comunicării directe.

Venus retrogradă este un fenomen astrologic care are loc periodic și este interpretat tradițional ca o perioadă de reevaluare în domeniul iubirii, al valorilor personale și al relațiilor. În 2026, retrogradarea începe pe 3 octombrie și se încheie în noiembrie, Venus traversând Scorpionul și apoi Balanța.

În interpretările astrologice pentru această perioadă apare frecvent tema trecutului: relații neterminate, sentimente care nu au fost clarificate sau întrebări despre ceea ce își doresc oamenii de la un parteneriat.

Pentru Taur, Rac și Scorpion, data de 4 octombrie este astfel prezentată ca un moment în care viața sentimentală poate deveni mai importantă. Horoscopul reprezintă însă o interpretare astrologică și nu o predicție verificabilă a unor evenimente personale.