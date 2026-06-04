Vremea

Alertă meteo în Capitală. Cod roșu de furtuni și ploi torențiale

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Alertă meteo în Capitală. Cod roșu de furtuni și ploi torențialeploaie abundenta / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

ISU București-Ilfov a transmis joi seară avertizări privind fenomene meteo severe în Ilfov și în mai multe județe din sudul țării, după emiterea unor coduri roșii și portocalii de către Administrația Națională de Meteorologie. Autoritățile au trimis și mesaje RO-ALERT pentru informarea populației din zonele vizate de furtuni, grindină și ploi torențiale.

Alertă meteo în Capitală. Cod roșu de furtuni și ploi torențiale

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi după-amiază mai multe avertizări nowcasting de vreme severă pentru localități din Ilfov și județele învecinate. Un cod roșu a vizat localitățile Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu din județul Ilfov, unde au fost prognozate ploi torențiale, descărcări electrice frecvente, grindină și intensificări puternice ale vântului.

Alte avertizări au fost emise pentru localități din județele Ialomița, Giurgiu și Ilfov, printre care Sinești, Drăgoești, Băneasa, Prundu, Gostinu, Voluntari, Pantelimon, Brănești, Cernica, Afumați, Glina, Găneasa, Berceni, Ștefăneștii de Jos și Popești-Leordeni.

Pentru creșterea gradului de informare a populației, autoritățile au transmis și mesaje RO-ALERT.

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Meteorologii au avertizat asupra ploilor torențiale și grindinei

Potrivit ANM, în zonele aflate sub avertizare au fost prognozate cantități importante de precipitații într-un interval scurt de timp.

„Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm) frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50…60 km/h”, se arată în mesajul ANM.

Pentru localitățile Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu a fost emisă și o avertizare de cod roșu pentru fenomene severe.

„Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2…4 cm), vijelie cu rafale de 70…80 km/h”, au transmis meteorologii.

Alertă meteo și în județul Olt

În paralel, meteorologii au emis și o avertizare cod portocaliu pentru mai multe localități din județul Olt. Printre zonele vizate s-au numărat Caracal, Fărcașele, Dobrosloveni, Traian, Redea, Deveselu, Drăghiceni și Vlădila.

Pentru aceste localități au fost prognozate ploi torențiale, grindină de mici dimensiuni și intensificări temporare ale vântului.

„Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, grindină de mici dimensiuni (1…2 cm), descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50…60 km/h)”, a transmis ANM.

Recomandările autorităților

ISU București-Ilfov recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate de fenomenele meteorologice severe și să respecte indicațiile primite prin sistemul RO-ALERT.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să urmărească actualizările oficiale și să adopte măsuri de protecție pe durata manifestării fenomenelor meteo periculoase.

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