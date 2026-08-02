Politica

Ciprian Ciucu caută soluții pentru reducerea consumului de energie. Discuții decisive luni

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Ciprian Ciucu caută soluții pentru reducerea consumului de energie. Discuții decisive luniCiprian Ciucu. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, va discuta luni cu reprezentanții instituțiilor și companiilor municipale care au un consum ridicat de energie, în contextul crizei energetice din România. La întâlnire vor fi analizate soluțiile care ar putea fi aplicate în București, fără a afecta funcționarea serviciilor publice esențiale.

Primăria Capitalei analizează reducerea consumului de energie

Ciprian Ciucu a declarat că Primăria Municipiului București analizează măsuri pentru reducerea consumului de energie, în contextul actualei crize energetice.

Întrebat dacă administrația Capitalei ia în calcul soluții asemănătoare celor adoptate în alte orașe europene, primarul a spus că au fost făcuți deja primii pași în această direcție.

El a afirmat că a discutat cu șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov și că o întâlnire va avea loc luni dimineață.

STB, Termoenergetica și iluminatul public, chemate la discuții

La întâlnirea programată pentru luni vor participa reprezentanții instituțiilor și companiilor municipale care se numără printre marii consumatori de energie.

Printre acestea se află STB, Termoenergetica și Compania de Iluminat Public, iar discuțiile vor viza soluțiile care ar putea fi aplicate pentru reducerea consumului.

„Da. Am vorbit deja cu domnul Precup, care este șeful inspectoratului pentru urgență pe București-Ilfov. Mâine dimineață ne vom întâlni și voi convoca acele subordonate din cadrul primării Municipiului București care se pot califica fiind mari consumatori de energie. În special STB, să vedem ce se mai poate face aici, Termoenergetica, Compania de iluminat public și să vedem ce putem face”, a declarat primarul la Digi24.

Ciprian Ciucu a spus că soluțiile vor fi stabilite după discuțiile cu reprezentanții instituțiilor implicate, în funcție de activitatea și consumul fiecăreia.

Iluminat stradal modern

Iluminat stradal modern. Sursa foto: Pixabay

Ciprian Ciucu: „Este prematur să spun acum”

Primarul Capitalei a afirmat că este prea devreme pentru a anunța ce măsuri concrete vor fi luate, deoarece serviciile publice nu pot fi întrerupte fără o analiză atentă.

Întrebat la ce ar trebui să se aștepte bucureștenii, Ciprian Ciucu a spus că este „prematur” să se pronunțe înainte de discuția cu persoanele aflate la conducerea companiilor municipale.

„Este prematur să spun acum, pentru că până nu am o discuție în amănunt cu toții conducători acestor instituții sau companii municipale, mi-e greu să vă spun. Pentru că serviciile publice sunt, prin natura lor, continue, adică nu le poți întrerupe. Dacă este o situație excepțională ne putem gândi. Vă dați seama că iluminatul este important pentru siguranța cetățenilor, transportul public în această perioadă este foarte important, de asemenea, deci e greu de spus să vedem ce putem face și noi, dar vom analiza temeinic mâine și să vedem dacă sunt măsuri care se impun”, a afirmat primarul Capitalei.

Ciprian Ciucu a arătat că orice decizie trebuie să țină cont de continuitatea transportului public, a iluminatului stradal și a celorlalte servicii oferite locuitorilor Capitalei.

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