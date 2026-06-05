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Tentativă de răpire la o școală din România. Un bărbat a încercat să ia copilul unor polițiști

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Tentativă de răpire la o școală din România. Un bărbat a încercat să ia copilul unor polițiștiScoala / sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Tentativă de răpire la o școală din România. Un bărbat a încercat să ia copilul unor polițiști din Bihor, de la unitatea școlară la care acesta învăța, potrivit Bihoreanul.

Un bărbat din Aleșd a fost arestat preventiv după ce ar fi încercat să ia de la școală un copil în vârstă de 7 ani. Bărbatul arestat a pretins, în fața cadrelor didactice, că a fost trimis de tatăl copilului.

Procurorii bihoreni îl cercetează acum pe bărbatul din Aleșd pentru tentativă la infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal.

Cum s-a petrecut tentativa de răpire

Incidentul s-a petrecut marți după-amiază, la o unitate de învățământ din Aleșd. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, bărbatul s-a prezentat la școală în jurul orei 16:00 și le-a spus cadrelor didactice că a venit să îl preia pe elev, susținând că a fost trimis de tatăl copilului, care este polițist.

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Planul nu a avut însă succes, deoarece băiatul fusese deja luat de părinți. Suspicioasă în privința situației, învățătoarea a decis să îl contacteze imediat pe tatăl minorului pentru a verifica informațiile oferite de necunoscut.

În urma sesizării, autoritățile au intervenit rapid. Bărbatul a fost identificat și condus la audieri în aceeași zi, fiind ulterior reținut pentru 24 de ore.

Autorul tentativei de răpire, arestat preventiv

Miercuri, Judecătoria Aleșd a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a suspectului. Conform datelor disponibile pe portalul instanțelor de judecată, acesta se numește Călin Valentin Varga.

Anchetatorii îl cercetează pentru tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal, urmând să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

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Mașina de poliție, în momentul în care încalcă regulile de circulație. Sursa foto: captură video

Încă nu se cunoaște motivul acestui gest

Surse apropiate anchetei susțin că bărbatul care a încercat răpirea copilului ar putea avea probleme de natură psihică. În acest context, el a fost supus și unei expertize psihiatrice. Rezultatele oficiale ale evaluării nu au fost comunicate până în prezent.

Investigațiile continuă pentru clarificarea motivelor care l-au determinat să se prezinte la școală și să încerce să preia copilul.

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