Răpire și agresiune în București. Cum a încercat un bărbat să-și controleze fosta soție

Poliția Capitalei a intervenit după ce o femeie a fost urcată cu forța într-un autoturism de către fostul soț și un alt bărbat, incident care a avut loc vineri dimineață, în Sectorul 4 al Capitalei.

Victima a fost ulterior abandonată pe o stradă din Sectorul 5 și preluată în siguranță de agenți. Ancheta continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte și tragerea la răspundere a celor implicați.

Polițiștii au informat că sesizarea a fost primită prin apel la 112, iar echipaje de la Secția 16 au intervenit imediat pentru a identifica și prelua victima.

„În urma sesizării, mai multe echipaje de ordine publică din cadrul Secţiei 16 s-au deplasat de urgenţă la faţa locului şi au iniţiat de îndată activităţi de verificare şi căutare. Totodată, poliţiştii au demarat activităţi investigative pentru identificarea şi depistarea persoanelor implicate. Din datele obţinute, s-a stabilit că după comiterea faptei, cei doi bărbaţi ar fi abandonat victima pe o stradă din Sectorul 5, aceasta neformulând nicio sesizare la momentul respectiv”, a transmis Poliția Capitalei.

În paralel, s-au desfășurat demersuri pentru identificarea victimei, aceasta fiind ulterior găsită și preluată în siguranță de polițiști, fiind audiată conform procedurilor legale.

Autoturismul și cei doi bărbați implicați – soțul femeii, în vârstă de 31 de ani, și un alt bărbat de 26 de ani – au fost depistați în județul Călărași, cu sprijinul polițiștilor locali.

„Aceştia au fost preluaţi de poliţiştii Secţiei 16 pentru continuarea cercetărilor. Din verificări a rezultat că, în cursul dimineţii, femeia ar fi fost obligată de către soţul său - un bărbat în vârstă de 31 de ani, cu care nu mai locuieşte împreună şi care este cunoscut cu preocupări infracţionale - să urce în autoturismul condus de un alt bărbat, în vârstă de 26 de ani”, a precizat sursa citată.

Potrivit poliției, în interiorul vehiculului, femeia ar fi fost agresată fizic, iar soțul său ar fi încercat să îi obțină telefonul pentru a verifica presupuse dovezi ale unei infidelități.

Ulterior, bărbatul a accesat fără drept sistemul informatic al telefonului, verificând istoricul conversațiilor și aplicațiile de socializare.

Pe numele bărbatului agresor a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o durată de cinci zile, în baza Legii nr. 217/2003.

Dosarul penal este instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind dispusă începerea urmăririi penale pentru lipsire de libertate, violență în familie și acces ilegal la un sistem informatic.

Polițiștii Secției 16 au reținut ambii bărbați pentru 24 de ore, urmând ca aceștia să fie prezentați instanței de judecată pe 22 noiembrie 2025, cu propuneri legale.