Obsesie extremă. O femeie i-a trimis unui bărbat 65.000 de mesaje după prima întâlnire

O femeie din Arizona a fost arestată și acuzată de hărțuire după ce ar fi trimis zeci de mii de mesaje unui bărbat pe care l-a întâlnit online și ar fi pătruns în locuința acestuia fără permisiune. Jacqueline Ades, în vârstă de 31 de ani, ar fi trimis aproximativ 65.000 de mesaje text bărbatului în câteva luni, uneori chiar 500 de mesaje pe zi, potrivit documentelor de instanță.

Cei doi s-au cunoscut pe un site de dating și au ieșit la o singură întâlnire în 2017. Hărțuirea și supravegherea obsesivă a început imediat după acea întâlnire.

Poliția din Paradise Valley a raportat că a primit patru sesizări referitoare la Ades între iulie 2017 și luna mai 2018, care vizau prezența sa fie la domiciliul, fie la locul de muncă al bărbatului. Cel mai grav incident a avut loc în aprilie, când bărbatul, aflat în străinătate, a sesizat poliția după ce a observat pe camerele de supraveghere că Ades intrase în locuința sa.

„Când ofițerii au ajuns, au găsit-o pe Ades în locuință, luându-și un duş,” se arată într-un comunicat al poliției. În acea zi, în mașina sa a fost găsit un cuțit de măcelar. Ades a fost arestată și acuzată de pătrundere ilegală într-o locuință, infracțiune de nivel penal.

După eliberare, femeia ar fi continuat să trimită mesaje amenințătoare, indicând că i-ar putea face rău bărbatului. Unele dintre mesajele text ar fi conținut afirmații șocante, inclusiv dorința de a purta părți ale corpului victimei și de a se scălda în sângele său. Într-un alt mesaj, Ades ar fi scris: „Nu încerca niciodată să mă părăsești … Te voi omorî … Nu vreau să fiu o criminală.”

Cea mai recentă intervenție a poliției a avut loc pe 4 mai, la un local deținut de același bărbat, unde Ades ar fi avut un comportament irațional și ar fi pretins că este soția proprietarului. Confruntată de polițiști, femeia a confirmat această afirmație, iar ulterior a fost arestată pe 8 mai. Aceasta se confruntă cu acuzații penale de hărțuire, intimidare și amenințare, precum și cu o infracțiune minoră de hărțuire.

Ades a fost încarcerată pe baza unui mandat pentru neprezentare la instanță, după ce nu s-a prezentat la procesul privind pătrunderea ilegală în locuința bărbatului. În documentele de instanță nu este menționat un avocat. Femeia ar fi recunoscut că declarațiile sale au fost „nebunești” și a susținut că nu intenționa să-i facă rău bărbatului.