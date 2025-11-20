IPS Teodosie a primit un Mercedes de aproape 150.000 de euro. Mașina ar fi oferită de preoții din Constanța

O achiziție făcută discret la nivelul Protoieriei 1 Constanța a ajuns din nou în atenția publică: preoții din structură ar fi contribuit financiar pentru a-i pune la dispoziție IPS Teodosie un autoturism de lux, evaluat la aproape 150.000 de euro, informează dobrogealive.ro.

Gestul vine în condițiile în care Arhiepiscopul Tomisului este cunoscut pentru preferința sa pentru mașini scumpe, deși în urmă cu câțiva ani afirma: „Şi eu merg cu maşini de lux, dar nu sunt ale mele. Se oferă, că eu nu am maşină. (…) E bine ca preoţii să fie atenţi să nu exceleze în lux pentru că luxul nu este o virtute. Luxul de multe ori este un păcat”.

Potrivit sursei citate, noul autoturism este un Mercedes-Benz S 580 e 4Matic L, Hybrid – Benzină, fabricație 2023, achiziționat prin leasing. Rata lunară este de 2.992,85 euro timp de 45 de luni, ceea ce duce costul total la 146.649 de euro.

În ciuda eforturilor jurnaliștilor de la dobrogealive.ro de a obține explicații, preotul Ovidiu Mihai Frățilă, protopopul Protoieriei 1 Constanța, nu a dorit să comenteze motivul unei astfel de achiziții, care nu ar fi folosită de protoierie, ci exclusiv de IPS Teodosie. Vehiculul ar fi fost preluat de arhiepiscop încă din februarie 2024, actele fiind finalizate abia în luna iulie.

Tot preotul Frățilă a semnat, în iulie 2024, în numele Arhiepiscopiei Tomisului, o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare pentru un alt autoturism Mercedes Benz, model 212, fabricație 2019, la prețul de 15.000 de euro, sumă care ar trebui achitată până la 1 septembrie 2025.

Nu există, însă, informații clare dacă plata a fost deja efectuată. Noul Mercedes – cel de 147.000 de euro – a fost înmatriculat cu numere de Suceava și a fost observat în mai multe rânduri în fața Curții de Apel Constanța.

Leasingul pentru autoturismul de lux a fost contractat cu societatea Operational Autoleasing SRL, din comuna Șcheia, județul Suceava – localitatea natală a lui IPS Teodosie.

Patronul firmei ar fi absolvit Facultatea de Teologie din Constanța, instituție aflată sub patronajul arhiepiscopului, iar presa locală notează că cei doi apar împreună într-o fotografie din 2022, surprinsă la o biserică din Adâncata. Inclusiv al doilea Mercedes, pentru care Arhiepiscopia s-a obligat să achite 15.000 de euro, provine tot de la o firmă din Suceava. În 2022, IPS Teodosie a sfințit hala în care își desfășura activitatea această companie, mai scrie dobrogealive.ro.