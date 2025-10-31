IPS Teodosie nu mai poate da binecuvântări pentru angajările și promovările de la Facultatea de Teologie din Constanța

Mitropolia Munteniei și Dobrogei i-a retras lui IPS Teodosie dreptul de a acorda binecuvântări pentru angajări și promovări în Facultatea de Teologie a Universității „Ovidius” din Constanța, potrivit Info Sud-Est.

Decizia a fost adoptată printr-o hotărâre a sinodului mitropolitan. De acum înainte, binecuvântările pentru angajări și promovări în Facultatea de Teologie vor fi date de Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Patriarhul Daniel.

Între 2002 și 2022, Teodosie a predat la Facultatea de Teologie a Universității „Ovidius” din Constanța, unde a fost ales decan imediat după numirea sa ca profesor. La împlinirea vârstei de 65 de ani, a fost pensionat de conducerea universității, însă a contestat decizia în instanță, pierzând procesul definitiv.

La finalul lunii septembrie, conducerea BOR l-a scos din izolare pe Arhiepiscopul Tomisului. Acesta a primit din nou permisiunea de a sluji în afara arhiepiscopiei pe care o conduce, după ce în 2024 fusese sancționat cu interdicția de a oficia slujbe în alte eparhii.

Teodosie este cunoscut pentru apropierea de partidul AUR și de Călin Georgescu, fiind unul dintre ierarhii BOR cu implicare publică vizibilă. După ce în 2024 a fost izolat de Patriarhul Daniel în urma unor abateri, la 30 septembrie 2025 a fost ridicată sancțiunea, iar el poate sluji din nou în afara Arhiepiscopiei Tomisului.

El conduce Arhiepiscopia Tomisului și este, de câțiva ani, patronul spiritual al complexului Mănăstirii Văcăreștii Noi, situat într-o localitate de lângă Constanța.

Teodosie și-a creat propriul post de radio, care ulterior a devenit primul dintre cele religioase care a transmis emisiuni în format video live. El a promovat adesea mesaje apropiate de propaganda rusă și a fost sancționat de BOR pentru elogii aduse lui Vladimir Putin și lui Călin Georgescu.

Despre Putin, acuzat de crime de război și vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, Teodosie a afirmat că este „un om al împăcării”, că „nu este chiar așa negru” cum este prezentat public și că reprezintă „un mare ctitor” de biserici.

Despre Georgescu, Teodosie a afirmat că este „trimis al lui Dumnezeu”. Declarațiile au fost făcute pentru publicația franceză Le Figaro, în decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale.