Simion, alianță cu Bolojan în scandalul cu nominalizarea Oanei Gheorghiu, în fața lui Grindeanu

Liderul AUR, George Simion, a sărit în apărarea premierului Ilie Bolojan, într-o mișcare surprinzătoare. El l-a criticat marți seară pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, într-un mesaj video publicat pe contul său de Tiktok, după ce acesta îi ceruse premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea de numire a Oanei Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, în funcția de vicepremier.

Reacția liderului AUR, George Simion, vine după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea de numire a Oanei Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, în funcția de vicepremier. Propunerea a fost înaintată marți președintelui Nicușor Dan.

„Sorin, fii cuminte! Îl ai pe un penal acolo, în funcția de vicepremier, îl cheamă Marian Neacșu. Da, Sorine? Ăsta e PSD-ul tău? Departe de mine să îi îndrăgesc pe cei care nu au Statele Unite sau pe Donald Trump la inimă, dar ce-i corect e corect” a transmis Simion în mesajul său.

Într-un mesaj video publicat pe TikTok, Simion l-a criticat dur pe Grindeanu. Liderul AUR l-a acuzat pe social-democrat că se opune numirii Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.

George Simion a declarat că Sorin Grindeanu ar fi responsabil pentru tensionarea relațiilor României cu Statele Unite, susținând că acesta „a participat la anularea alegerilor prezidențiale din 2024”. În același mesaj, Simion i-a reproșat lui Grindeanu că în guvernul susținut de PSD se află „un penal”, referindu-se la vicepremierul Marian Neacșu.

Liderul AUR a afirmat că formațiunea social-democrată ar trebui sancționată politic de alegători pentru modul în care gestionează relațiile interne și externe.„ Sorin Grindeanu și acest PSD merită să dispară, merită să fie taxați de români pentru aceste mojicii. Unii suntem «trumpiști», cum suntem noi, de la AUR, alții nu sunt «trumpiști» și l-au criticat pe Donald Trump de-a lungul vremii”” a continuat acesta.

George Simion a declarat că nu o susține pe Oana Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, precizând că reacția sa nu are legătură cu susținerea acestei propuneri.