Oana Gheorghiu, propusă vicepremier, despre Trump: Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară

Oana Gheorgiu, propusă de Ilie Bolojan înfuncția de viceprim-ministru al României, a generat controverse după ce, în luna februarie, l-a calificat drept „golan” pe președintele Statelor Unite, Donald Trump.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil”, scria aceasta la începutul anului într-o postare pe Facebook.

În februarie 2025, Oana Gheorghiu a criticat dur, într-o postare pe rețelele sociale, modul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost tratat în timpul unei întâlniri oficiale la Casa Albă, folosind termeni extrem de severi la adresa liderilor implicați. Comentariul său a făcut referire la comportamentul pe care l-a considerat ofensator și lipsit de respect față de Ucraina și conducerea acesteia.

Reacția a venit după întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, care s-a desfășurat într-un climat tensionat și s-a încheiat fără un acord privind exploatarea resurselor minerale ale Ucrainei, context ce a generat numeroase reacții la nivel internațional.

Oana Gheorghiu, în vârstă de 56 de ani, este cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață” și una dintre cele mai influente voci ale societății civile românești, având o vastă experiență în dezvoltarea de proiecte de infrastructură medicală și sprijin umanitar, după o carieră formată pe baza studiilor economice absolvite la ASE București.

Oana Gheorghiu va prelua funcția de viceprim-ministru în locul lui Dragoș Anastasiu, care și-a dat demisia în iulie, în urma scandalului legat de presupuse mite oferite reprezentanților ANAF timp de opt ani.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că i-a transmis Oanei Gheorghiu recunoștința sa „pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”.