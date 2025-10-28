Politica

Motivele pentru care Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu în funcția de vice-premier

Motivele pentru care Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu în funcția de vice-premierOana Gheorghiu. Sursa foto: Facebook/Oana Gheorghiu
Premierul Ilie Bolojan a înaintat Administrației Prezidențiale propunerea ca Oana Gheorghiu să preia funcția de viceprim-ministru, după demisia lui Dragoș Anastasiu.

Propunerea lui Bolojan pentru funcția de vicepremier

Premierul Bolojan a transmis Administrației Prezidențiale propunerea de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru al Guvernului României.

El i-a mulțumit acesteia „pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”.

Ilie Bolojan

Sursa foto: Captură de ecran Facebook

Oana Gheorghiu, cofondatoare și copreședintă a Asociației „Dăruiește Viață”

Oana Gheorghiu, în vârstă de 56 de ani, a absolvit Academia de Studii Economice din București în 1994, cu specializare în management economic.

Oana Gheorghiu, cofondatoare și copreședintă a Asociației „Dăruiește Viață” din februarie 2025, după ce anterior a fost vicepreședintă, este implicată de peste un deceniu în proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au influențat percepția publică asupra responsabilității statului în domeniul sănătății, potrivit unui comunicat al Guvernului.

„A coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donaţii şi sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori şi 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer şi alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei menționate anterior, experiența Oanei Gheorghiu în proiecte care au adus schimbări importante în societatea românească este orientată acum către inițiative mai ample de reformare a României, „într-o perioadă în care ţara are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcţioneze mult mai bine în beneficiul cetăţenilor”.

Demisia lui Anastasiu

Dragoș Anastasiu a demisionat pe 27 iulie din funcția de vicepremier onorific, în urma scandalului privind mita pe care ar fi dat-o reprezentanților ANAF timp de opt ani. În conferința de presă în care și-a anunțat plecarea, el a explicat contextul acestor plăți.

„Mi-e clar că nu mai pot ajuta pentru că, indiferent ce aș face, va continua procesul de denigrare bazat pe niște fapte, dar dus la extrem. I-am spus că voi face mai mult rău premierului”, spunea acesta, când și-a dat demisia.

