Politica

Planurile lui Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei. Cele trei priorități

Planurile lui Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei. Cele trei priorități
Din cuprinsul articolului

Daniel Băluță a fost validat, marți, de PSD drept candidat la Primăria Capitalei, precizând că Bucureștiul are nevoie să fie reparat și pus pe picioare înainte de a fi dezvoltat în continuare. Primarul Sectorului 4 a precizat că orașul trebuie să funcționeze zi de zi și să nu mai fie un șantier continuu, accentuând importanța unei abordări pragmatice pentru locuitorii capitalei.

Daniel Băluță a fost ales candidatul PSD pentru Primăria Capitalei

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a explicat că experiența sa ca medic l-a învățat să trateze mai întâi problemele esențiale, înainte de a planifica viitorul.

„Când un om ajunge la tine bolnav, nu poți să-i faci planuri de viitor. Întâi tratezi ceea ce doare, stabilizezi starea generală și redai sănătatea. Abia atunci poți să clădești mai departe. La fel este și un oraș”, a declarat Băluță după ședința conducerii PSD.

Primarul Sectorul 4 a declarat că Bucureștiul trebuie să intre într-un proces de depanare pentru a fi pus pe picioare și pentru a funcționa zi de zi, nu ca un șantier continuu.

Planurie lui Băluță pentru Capitală

Băluță a detaliat că își dorește un București pentru oameni, unde apa caldă și căldura să fie norme, iar spitalele și infrastructura să ofere siguranță și încredere. Primarul a menționat că traficul, curățenia și siguranța trebuie să fie priorități, iar aceste elemente să devină realități concrete, nu doar promisiuni electorale.

Primăria Capitalei București

Primăria Capitalei

Daniel Băluță a declarat că realizările sale din Sectorul 4 demonstrează că este posibil să se repare și să se dezvolte un oraș. El a precizat că este momentul ca aceeași abordare să fie aplicată întregului București, pentru a corecta ceea ce nu funcționează și pentru a ridica capitala pe picioare ca un oraș sănătos, sigur și demn pentru toți locuitorii săi.

Băluță promite un București funcțional pentru toți locuitorii

Primarul Sectorului 4 și-a reafirmat angajamentul său pentru un București funcțional, sigur și demn. Validarea candidaturii sale s-a desfășurat la ședința Consiliului Politic Național al PSD, iar președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat că Băluță a fost votat în unanimitate.

În aceeași ședință, PSD a aprobat și candidatura lui Marcel Ciolacu pentru președinția Consiliului Județean Buzău și a anunțat că va propune candidați puternici pentru alte 12 localități.

 

