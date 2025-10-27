PSD, ultimele calcule legate de cursa pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluţă, singura variantă. Firea se retrage

PSD Bucureşti l-a propus pe primarul Daniel Băluţă drept candidat la Primăria Capitalei, validarea urmând să aibă loc marţi. Anunțul a fost făcut de preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. De asemenea, Gabriela Firea a transmis că îi predă lui Daniel Băluţă conducerea PSD Bucureşti, urmând ca ea să preia rolul de coordonator politic al regiunii Bucureşti-Ilfov la nivel central.

Sorin Grindeanu a avut o întâlnire cu preşedinţii şi primarii de sectoare, iar ca urmare a discuţiilor, marţi va fi înaintată propunerea ca primarul Daniel Băluţă să fie candidatul PSD la Primăria Capitalei. De asemenea, Grindeanu a precizat că o susţine pe Gabriela Firea pentru funcţia de vicepreşedinte regional Bucureşti-Ilfov.

„Scopul nostru este acela de a recâştiga Primăria Generală a Capitalei. Ne propunem acest lucru şi, de data aceasta, sunt convinsă că vom fi mult mai bine organizaţi şi suntem acum şi solidari între noi şi intrăm în această campanie cu prima şansă şi sunt absolut convinsă că, prin colegul nostru, Daniel Băluţă, vom recâştiga Primăria Generală a Capitalei”, a explicat Gabriela Firea.

Gabriela Firea vorbit și despre schimbările de care are nevoie Capitala.

„Suntem cu toţii de acord că ceea ce se întâmplă în această perioadă în Bucureşti nu este de dorit şi cetăţenii îşi doresc o schimbare în sensul bun al cuvântului, în ceea ce priveşte traficul, termoficarea, curăţenia, investiţiile din spitale, ceea ce se întâmplă în parcuri. (..) Am vorbit despre toate aceste lucruri. Îl susţinem din toate punctele de vedere, şi administrativ şi politic, pe colegul nostru, Daniel Băluţă, primarul sectorului 4, să candideze şi să câştige Primăria Generală a Capitalei”, a adăugat ea.

Gabriela Firea a anunţat că PSD îi va oferi lui Daniel Băluţă toate resursele necesare, în special sprijinul uman, coeziunea echipei şi susţinerea politică şi administrativă, pentru ca acesta să nu treacă prin dificultăţile prin care a trecut ea. Ea a decis, împreună cu preşedintele interimar Sorin Grindeanu şi cu colegii de la cele şase sectoare, să-i predea ştafeta Organizaţiei PSD Bucureşti, gest pe care îl consideră unul de onoare.

„Nu cred că trebuie să ne legăm de funcţii, ele nu sunt veşnice. Mai aveam doi ani de mandat, dar cred că acum este momentul oportun să predau ştafeta lui Daniel Băluţă”, a mai spus ea.

Gabriela Firea a dat asigurări că va colabora îndeaproape cu Daniel Băluţă.

Primarul Sectorului 4 şi favorit al PSD pentru candidatura la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a afirmat că această coaliţie nu va fi afectată de campania electorală, în care trei partide – PSD, PNL şi USR – vor avea proprii candidaţi.

El a explicat că este vorba despre formaţiuni europene şi persoane mature, raţionale, şi a subliniat că este important ca fiecare partid să-şi păstreze identitatea în faţa alegătorilor. Băluţă a fost întrebat dacă vede posibile probleme la nivelul coaliţiei, având în vedere că trei din cele patru partide vor avea candidaţi la alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Sunt convins că nu va fi afectată de campania electorală pentru că discutăm despre trei partide europene, discutăm de trei persoane mature, raţionale, care reprezintă nişte partide extrem de aşezate. Este foarte important ca fiecare partid să aibă propria lui identitate atunci când se prezintă în faţa alegătorilor. Experienţele trecute ne-au demonstrat că nu a fost o idee foarte bună să mergem împreună”, a spus Daniel Băluţă.

De asemenea, el a fost întrebat dacă se aşteaptă ca preşedintele Nicuşor Dan să-i răspundă favorului acordat la alegerile prezidenţiale.

„Nu i-am făcut preşedintelui Nicuşor Dan niciun favor la alegerile prezidenţiale. Am făcut un lucru normal. Orice român de bună credinţă, orice om care a fost şi este în situaţiea mea, o situaţie în care constată pe propria piele că fondurile europene se dau în euro şi nu în ruble, era normal să procedeze aşa cum am procedat. Nu este sub nicio formă un favor, este un act de normalitate”, a mai spus Daniel Băluţă.

Băluţă este pregătit să candideze din partea PSD pentru Primăria Generală, în timp ce Ciprian Ciucu va reprezenta PNL, iar Cătălin Drulă va fi candidatul USR.