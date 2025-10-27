Andrei Caramitru, analiză despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Cheia e să nu iasă Ancuța, planorama nebunie”

Andrei Caramitru a publicat o analiză detaliată despre strategiile PSD, PNL și USR în perspectiva alegerilor pentru Primăria Bucureștiului din decembrie. Fostul consilier avertizează asupra riscului unui curent radical și lansează un atac direct la adresa jurnalistei Anca Alexandrescu.

Fostul consilier guvernamental Andrei Caramitru a publicat o analiză amplă despre calculele și strategiile care se conturează în jurul alegerilor pentru Primăria Municipiului București, programate pentru luna decembrie. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Caramitru a descris posibilele scenarii în funcție de victoria principalilor candidați — Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă — și a explicat cum rezultatul ar putea influența raporturile de putere dintre PSD, PNL și USR.

„Calculele politice din spatele alegerilor din București sunt cam așa”, își începe Caramitru analiza, prezentând o radiografie a dinamicii interne din principalele partide.

În opinia lui Andrei Caramitru, o victorie a actualului primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, ar putea schimba semnificativ echilibrul intern din Partidul Social Democrat.

„Dacă câștigă Băluță – se creează un pol de putere nou în PSD în jurul lui. E posibil să devină în ceva timp noul șef al PSD (dacă câștigă) și să fie o contrapondere la baronii locali de stepă de tip Stănescu. Ar muta PSD spre urbanul mare și mai departe de suveranism de baltă”, a scris Caramitru.

El sugerează că succesul lui Băluță ar putea aduce o schimbare de direcție în PSD, mutând accentul de la liderii locali tradiționali către un electorat urban și tânăr, mai puțin influențat de discursul suveranist.

În ceea ce privește Partidul Național Liberal, Andrei Caramitru consideră că o eventuală victorie a lui Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, ar întări poziția premierului Ilie Bolojan, în detrimentul aripii „USL” din interiorul partidului.

„Dacă câștigă Ciucu – îl consolidează pe Bolojan în defavoarea aripii USL din interiorul PSD. Și ar fi o punte pentru un pol de dreapta PNL/Bolojan/Ciucu – USR (Ciucu e considerat un fel de userist în interiorul PNL) – nu neapărat rău, dar ar putea duce la o rupere a PSD de acest pol și la o colaborare PSD-AUR, în contrareacție”, a scris Caramitru.

Analistul avertizează că acest scenariu ar putea genera o reașezare a alianțelor politice, cu riscul ca PSD să se apropie de AUR ca reacție la consolidarea unei drepte unite în jurul tandemului Bolojan–Ciucu.

Caramitru dedică o parte din analiza sa și președintelui USR, Cătălin Drulă, pe care îl descrie drept o „soluție politică convenabilă” pentru președintele Nicușor Dan și pentru aripa moderată a PSD.

„Lui ND îi convine, pentru că nu vrea să se consolideze un pol Bolojan/Ciucu care poate genera un rival important la președinție în 4 ani și jumătate. Și nici nu vrea să fie haos în PSD (el se înțelege extrem de bine cu Grindeanu). Plus că a avut conflicte ca primar non-stop cu primarii de sector, inclusiv cu Băluță și cu Ciucu, ce vorbim”, scrie Caramitru.

El adaugă că, pentru aripa USL, o eventuală candidatură a lui Drulă ar putea fi convenabilă, permițând menținerea actualului viceprimar Stelian Bujduveanu pe teme cheie. Totuși, analistul subliniază limitele liderului USR: „Problema e că ceilalți doi candidați sunt puternici, primari de sector cu rezultate foarte bune, cunoscuți în București; Drulă are problema notorietății mai scăzute și lipsei de prezență pe temele locale în ultimii ani. Când era președintele USR, partidul s-a prăbușit ca număr de voturi, deci nu știu ce tracțiune are dacă oamenii îl plac sau îl votează.”

Într-un ton mai conciliant, Andrei Caramitru a apreciat faptul că principalii candidați — Băluță, Ciucu și Drulă — fac parte dintr-o generație nouă, mai educată și pragmatică.

„Dacă vrem să vedem partea pozitivă – toți cei trei sunt oameni cu studii pe bune și smart, care au făcut chestii, din generație mai tânără, nu comunistoidă. Și nu sunt ideologici, nu sunt blocați mental în obsesii absurde sau în populisme. Oricare din cei trei, dacă câștigă, o să țin pumnii să aibă succes”, a scris Caramitru.

El a precizat că, dincolo de jocurile politice, ceea ce îl interesează personal este dezvoltarea Capitalei: „Mie îmi pasă la nivel fundamental să se facă chestii în oraș, să fie frumos, că stau aici. Jocurile astea mă lasă rece, doar le observ clinic.”

În finalul postării, fostul consilier a lansat un avertisment direct la adresa jurnalistei Anca Alexandrescu, care și-a anunțat intenția de a candida la funcția de primar general al Capitalei.

„Cheia e să nu iasă Ancuța, aur planorama nebunie, dar nu cred, aici nu suntem prostălăi în București”, a scris Caramitru, făcând referire la curentul radical din care o consideră parte pe Alexandrescu.

El a completat cu o amenințare voalată privind eventuale dezvăluiri: „Ancuța, dacă candidează, o să mă delectez să spun pe aici tot ce știu despre dânsa. Așa personaje nu au ce căuta nicăieri decât în stabilimente de anumite tipuri, atât.”

Declarațiile au stârnit reacții pe rețelele sociale, unii considerând tonul lui Caramitru prea dur, alții apreciind analiza detaliată a dinamicii electorale.

În încheiere, Andrei Caramitru le-a transmis un mesaj susținătorilor săi, sfătuindu-i să voteze rațional și să evite fragmentarea votului anti-PSD:

„Știu că mai toți aici pe pagină sunt anti-PSD, deci nu vor vota probabil cu PSD. Atunci strategia logică e să votați cu cel dintre cei doi care are cele mai bune șanse să câștige, să nu vă irosiți votul”, a scris acesta.

Într-o notă ironică, el a comentat și eforturile candidatei Ana Ciceală: „O văd pe Ana Ciceală pe Facebook făcându-și sărmana în stradă campanie. Și după câteva ore are 30 de like-uri. Câteodată trebuie să știi când să te oprești și să îți redefinești nivelul de ambiție.”