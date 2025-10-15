Ana Birchall o atacă dur pe Anca Alexandrescu: „Eu am fapte, ea are fabulații. Fiecare cu ce poate!”
- Cristi Buș
- 15 octombrie 2025, 10:09
- Conflictul se reaprinde între Ana Birchall și Anca Alexandrescu
- „Diferența dintre jurnalism și manipulare e una singură: responsabilitatea”
- „Eu am ales să construiesc, nu să comentez”
- Solicitare publică: „Să-mi prezinte integral dreptul la replică”
- Referiri și la Viorica Dăncilă: „O invocă acum des, deși o punea în situații neplăcute”
Ana Birchall, fost ministru al Justiției, a lansat un atac direct la adresa jurnalistei Anca Alexandrescu, acuzând-o de campanii de denigrare, manipulare și lipsă de responsabilitate. Într-o postare amplă pe Facebook, Birchall afirmă că o iartă, dar avertizează că își va apăra demnitatea în continuare.
Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a publicat o postare dură pe pagina sa de Facebook. O acuză pe jurnalista Anca Alexandrescu de campanii repetate de denigrare și manipulare în spațiul public.
„Fiecare cu ce poate!”, își începe Birchall mesajul, afirmând că ani la rând s-a întrebat de ce Anca Alexandrescu „pare să o urască fără încetare”, fără a găsi o explicație rațională.
„Mi-ar fi plăcut ca, măcar între femei care activează în spațiul public, să existe un minim respect și decență profesională. Dar, se pare, pentru unii adevărul și demnitatea sunt doar opționale”, a scris Ana Birchall.
„Diferența dintre jurnalism și manipulare e una singură: responsabilitatea”
În același mesaj, fostul ministru a lansat o serie de acuzații directe la adresa jurnalistei, afirmând că aceasta ar fi promovat în mod constant informații false despre ea, ignorând dreptul la replică.
„De-a lungul timpului, s-au aruncat în spațiul public minciuni despre mine. Când adevărul a ieșit la iveală, când s-a dovedit falsul care a stat la tentativa de asasinat politic, iar declarațiile mele au fost confirmate chiar de Departamentul de Justiție SUA, doamna Alexandrescu a tăcut laș. Nu mi-a oferit nici dreptul la replică, nici spațiul de emisie egal cu cel în care am fost denigrată”, susține Birchall.
Fosta demnitară afirmă că a înțeles, în timp, „de ce atâta ură și insistență”, considerând că atacurile la adresa ei sunt rezultatul frustrării și invidiei.
„Nu poți cere echilibru acolo unde domnește frustrarea, invidia și lipsa de responsabilitate. Așa că, sincer, o iert. Fiecare oferă lumii ceea ce are în el. Unii ură, alții demnitate”, a scris Birchall.
„Eu am ales să construiesc, nu să comentez”
Într-un ton ferm, dar ironic, Ana Birchall a continuat să o acuze pe Anca Alexandrescu că o transformă constant în subiectul emisiunilor sale, pentru audiență.
„Dacă tot insistă să mă aibă drept subiect principal în filmele pe care și le regizează singură, îi urez măcar să fie bune la rating. Eu am ales să construiesc, nu să comentez. Eu am fapte, ea are fabulații. Eu am demnitate, ea are scenarii. Fiecare cu ce poate”, a mai transmis fosta ministră.
Birchall a subliniat că adevărul și responsabilitatea „vorbesc de la sine”, chiar și atunci când unii refuză să le recunoască.
Solicitare publică: „Să-mi prezinte integral dreptul la replică”
Fosta ministră a Justiției i-a cerut public Ancăi Alexandrescu să-i ofere dreptul la replică integral, considerând că acest lucru ar reprezenta o minimă dovadă de profesionalism.
„Îi solicit să prezinte integral dreptul meu la replică… asta, dacă se respectă cu adevărat ceea ce înseamnă să fii jurnalist. O asigur însă că dacă mai continuă cu minciuni la adresa mea îi voi pune oglinda în față”, avertizează Birchall.
Referiri și la Viorica Dăncilă: „O invocă acum des, deși o punea în situații neplăcute”
În finalul postării, Ana Birchall a făcut și o trimitere la fosta premieră Viorica Dăncilă, susținând că Anca Alexandrescu — fostă consilieră a acesteia — ar fi introdus intenționat greșeli în discursurile ei, pentru a o pune în dificultate.
„Observ că acum o invocă destul de des pe doamna Viorica Dăncilă, deși în trecut îi introducea intenționat greșeli în discursuri, tocmai ca să o pună în situații nu tocmai plăcute. În 2018, în avion spre Polonia, doamna Dăncilă m-a rugat să îi iert derapajele — am acceptat ‘un pupic’ — pentru că și atunci doamna Alexandrescu mă bârfea și suna la presă să blocheze orice știre cu mine și activitatea mea, deși aveam rezultate foarte bune pentru România ca vicepremier”, a povestit Birchall.
