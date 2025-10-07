Politica

Scandalul Birchall, „telefonul lui Mike Pence” și un document FARA. Ce susține realizatoarea TV Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu, în emisiunea EVZ. sursa: Hai Romania
Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a lansat, aseară în emisiunea de la Realitatea Plus întrebări publice către foști lideri PSD, Mircea Geoană, Liviu Dragnea, Victor Ponta și către premierul Ilie Bolojan, cerând să explice cine a susținut ascensiunea Anei Birchall în funcții-cheie ale statului.

Realizatoarea TV Alexandrescu afirmă, între altele, că ar fi asistat, în calitatea de consilier a Vioricăi Dăncilă, la un apel telefonic primit de fostul premier de la Mike Pence, pe atunci vicepreședinte al SUA, prin care s-ar fi sugerat să nu o demită pe Ana Birchall. Pe aceeași temă, ea a discutat public și episodul interacțiunilor Dăncilă–Pence din 2019. Este fără precedent ca un fost consilier al primului ministru să dezvăluie într-o emisiune TV discuțiile la care a asistat. Ana Birchall consideră că totul este o diversiune.

Anca Alexandrescu spune tot

„Îl provoc pe Geoană să spună cine i-a recomandat-o pe Ana Birchal. Îl provoc pe Liviu Dragnea să spună cine i-a băgat-o pe doamna Birchall și pe soțul ei. Îl întreb pe Victor Ponta cine l-a sunat să o bage pe Birchall înalt emisar pentru parteneriate strategice cu UE și Statele Unite. Și pe Ilie Bolojan, care a fost numit recent, să ne spună cu subiect și predicat dacă azi l-a sunat cineva și, dacă da, cine, cum a ajuns Ana Birchall să fie numită consilier prezidențial, astfel încât să aibă acces la secrete de stat”, a spus Alexandrescu.

Pe un alt fir al subiectului, presa a relatat despre un document depus la Departamentul de Justiție al SUA, în baza Foreign Agents Registration Act (FARA), la 12 septembrie 2025, de către Roniel Aledo, care se prezintă ca fost contractor CIA. În document, Aledo susține că Ana Birchall „s-a oferit să fie sursă sau agent CIA” dacă ar fi ocupat o poziție la nivel de ministru în Guvernul României, precizând totodată că nu a existat niciun acord sau beneficii între părți. Ana Birchall neagă categoric afirmațiile, anunțând demersuri legale și solicitări de rectificare în SUA.

Trend periculos pe internet. Medicamentele, înlocuite cu uleiurile esențiale
Trend periculos pe internet. Medicamentele, înlocuite cu uleiurile esențiale
Cod roșu de ploi și inundații în sud-estul țării. Școlile din Constanța, închise din cauza vremii extreme
Cod roșu de ploi și inundații în sud-estul țării. Școlile din Constanța, închise din cauza vremii extreme

Convorbirea cu Pence a existat

Există confirmări publice că, pe 28 februarie 2019, premierul Viorica Dăncilă a avut o convorbire telefonică cu Mike Pence, comunicată la acel moment de presă. Comunicatele nu menționau însă persoane anume sau vreo intervenție legată de menținerea sau înlăturarea unui ministru. Legătura directă dintre acel apel și statutul Anei Birchall nu este documentată oficial.

Ana Birchall a fost ministru pentru Afaceri Europene (2017), ministru al Justiției (2019) și, în 2025, consilier prezidențial numit în mandatul de președinte interimar al lui Ilie Bolojan, potrivit relatărilor de presă.

Afirmațiile privind o presupusă „impunere” în funcții sau o legătură cu CIA sunt contestate de Ana Birchall și rămân, în acest moment, la nivelul declarațiilor lui Alexandrescu și al unui document FARA depus de un terț (Aledo), fără confirmări oficiale ale autorităților americane sau române.

Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
