Ana Birchall respinge acuzațiile privind o presupusă colaborare cu CIA: O minciună

Fostul consilier prezidențial Ana Birchall reacționează după apariția unui document depus în SUA, care o acuză că ar fi dorit să devină sursă CIA în schimbul unei funcții de ministru. Birchall califică informațiile drept „o minciună” și anunță acțiuni legale în România și Statele Unite.

Un document înregistrat la Departamentul american al Justiției pe 11 septembrie 2025 a stârnit un val de reacții în România. În formularul respectiv, Roniel Aledo, care se prezintă ca fost contractor CIA și consultant al administrației Barack Obama, afirmă că Ana Birchall l-ar fi contactat pentru a fi „pusă în legătură cu CIA”.

Potrivit documentului publicat pe platforma Foreign Agents Registration Act (FARA), Aledo susține că fostul consilier prezidențial „i-ar fi spus că, dacă va face parte din guvernul României, va fi un apărător ferm al intereselor SUA”. El precizează, totuși, că „nu a existat niciun contract, nici verbal, nici scris, și nu au fost oferite bani sau beneficii”.

Formularul depus la Departamentul de Justiție al SUA conține și data de 1 martie 2025 ca moment al presupusei înțelegeri, însă Aledo notează explicit:

„Nu a existat niciun fel de acord, verbal sau contractual. Nici bani. Niciun contract. Niciun fel de beneficii promise sau oferite.”

În același document, Roniel Aledo afirmă că ar fi contactat reprezentanți ai CIA și Defense Intelligence Agency (DIA) pentru a o „promova pe Ana Birchall ca potențială sursă”.

„Am luat legătura cu un ofițer superior DIA prin mesaje și apeluri telefonice. Am promovat-o pe Ana ca potențială sursă/agent al Guvernului SUA în România. Nu au fost primiți bani, beneficii sau promisiuni”, se menționează în declarația depusă la Washington.

De asemenea, în formularul FARA este bifată căsuța care arată că situația nu este rezultatul niciunui contract scris și că Aledo a acționat „pe bază de înțelegere verbală”.

Fosta ministră a Justiției a reacționat public, negând categoric orice legătură cu aceste acuzații. Într-o postare pe Facebook, Ana Birchall a spus:

„Astăzi a fost distribuită o minciună despre mine, construită pe un formular depus în SUA de o persoană privată. Resping categoric aceste afirmaţii. Nu am cerut, nu am negociat şi nu am autorizat pe nimeni să mă ‘recruteze’ sau să mă ‘promoveze’ către vreo instituţie americană.”

Birchall a subliniat că însuși documentul depus de Aledo o disculpă:

„Autorul scrie negru pe alb că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu. Cu alte cuvinte, chiar documentul contrazice povestea răspândită în spaţiul public.”

Ea a adăugat că nu l-a mandatat, nu l-a plătit și nu a avut nicio înțelegere cu Roniel Aledo, precizând că „orice folosire a numelui său în acest context este o tentativă de uzurpare a identității și o calomnie”.

Ana Birchall afirmă că a sesizat autoritățile americane pentru verificarea și rectificarea acestor informații. Totodată, ea anunță demersuri juridice în România împotriva celor care „produc și distribuie calomnii”.

„Am sesizat autorităţile competente din SUA pentru rectificarea acestor neadevăruri şi am iniţiat demersurile legale în România împotriva celor care produc şi distribuie asemenea calomnii. Solicit drept la replică şi retragerea materialelor false”, a precizat Birchall.

Fostul demnitar susține că a fost ținta unui „linșaj mediatic” și că aceste informații urmăresc discreditarea sa publică.

Ana Birchall a fost numită în aprilie 2025 consilier prezidențial de către președintele interimar Ilie Bolojan, în cadrul Departamentului Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni, funcție pe care a deținut-o până în iunie.

Anterior, a fost ministru al Justiției, vicepremier pentru parteneriate strategice, deputat PSD și consilier guvernamental. În 2024 a candidat la alegerile prezidențiale.

În timpul mandatului de vicepremier, Birchall a susținut că a intermediat întâlnirea dintre președintele SUA Donald Trump și președintele României Klaus Iohannis, la Casa Albă, în 2019.

Absolventă a Facultății de Drept a Universității din București, Birchall a obținut un doctorat la Universitatea Yale și a lucrat ulterior într-o firmă de avocatură din New York.

După întoarcerea în România, a activat în Ministerul Afacerilor Externe, implicându-se în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. A fost consilier pe politică externă în Senat și a coordonat departamentul de educație al PSD.

Legea americană Foreign Agents Registration Act (FARA) obligă persoanele care desfășoară activități în numele entităților străine să se înregistreze și să raporteze activitățile lor la Departamentul de Justiție al SUA.

Documentele depuse nu reprezintă o verificare sau o confirmare din partea autorităților federale, ci simple declarații ale persoanei semnatare.

În cazul de față, însuși Aledo menționează că nu există niciun acord legal, plată sau promisiune, fapt care pune sub semnul întrebării natura reală a relației descrise.