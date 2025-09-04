Politica Ana Birchall: Ministrul de Externe Oana Țoiu a declanșat un scandal diplomatic cu China







Fostul ministru al Justiției Ana Birchall a afirmat, joi, că ministrul de Externe Oana Țoiu a declanșat un scandal diplomatic cu China, după ce aceasta a criticat participarea foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la summitul de la Beijing, organizat de președintele Xi Jinping. „Îmi este efectiv milă de diplomații care trebuie să facă damage repairs (atât cât se mai poate face) după toate tembelismele din ultimile luni!”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Ana Birchall a acuzat-o joi pe Oana Țoiu că a provocat un scandal diplomatic cu China, după criticile privind participarea foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la summitul de la Beijing. De asemenea, fostul ministru al Justiției a menționat că Oana Țoiu ar fi trebuit să știe că România are un „Parteneriat Amplu de Prietenie și Cooperare” cu China și un „Parteneriat Extins” cu India.

„La momentul audierii ca ministru sigur d-na Oana Țoiu nu știa dar poate totuși între timp a aflat că România are cu China un “Parteneriat Amplu de Prietenie și Cooperare” iar cu India România are un Parteneriat Extins!”, a spus aceasta.

Ea a adăugat: „Iar dacă ar înțelege diplomație ar ști cât de mult rău a făcut declarația ei absolut tembelă de azi! Ar fi indicat să știe contribuția României la o vizită extrem de importantă în China a unui președinte SUA de exemplu”.

Ana Birchall a republicat un mesaj din aprilie 2014 al Oanei Țoiu, scris pe X, când aceasta nu avea nicio funcție publică. „Spre Moscova pentru un workshop de Social Business Models la #SIA”, era mesajul scris de Oana Țoiu în 8 aprilie 2014.

„Sunt convinsă (sau mai degrabă NU) că în aprilie 2014, la nici 2 luni de la anexarea ilegală a Crimeei de către Putin, când d-na Țoiu mergea la Moscova, invitată de un ONG rusesc, i-a bătut obrazul lui Putin și a condamnat anexarea ilegală a Crimeei…sau poate că nu!?”, a mai scrsia aceasta îm postare.

Postarea Anei Birchall a venit după declarațiile făcute de Oana Țoiu despre vizita foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing. Ministrul de Externe a susținut că România nu poate fi reprezentată de politicieni care apar alături de Putin, amintind de atacurile recente ale Rusiei asupra unor comunități din Ucraina unde se vorbește limba română

„Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi dar probabil că invitația a fost bazata si pe rolul de fosti premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut si nu de viitorul României”, a mai adăugat aceasta.