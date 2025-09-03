Politica Ambasada Chinei mulțumește foștilor premieri români pentru prezența la Beijing







Ambasada Chinei la București a transmis „mulțumiri foștilor premieri ai României, pentru participarea la acest eveniment” desfășurat la Beijing, cu prilejul marcării a „80 de ani de la victoria poporului chinez în Războiul de Rezistenţă împotriva Agresiunii Japoneze şi a victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial Antifascist”.

Reamintim faptul că fostii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost prezenți la evenimentele de comemorare a 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, organizate la Beijing

Într-o postare publicată pe rețeaua oficială de socializare a misiunii diplomatice, reprezentanții Ambasadei au evidențiat importanța evenimentului și au subliniat rolul acestuia în comemorarea victoriei Chinei în războiul de rezistență împotriva agresiunii japoneze, precum și a contribuției globale la victoria împotriva fascismului.

La ceremoniile de la Beijing au participat lideri și oficiali din mai multe țări. Manifestările au avut un caracter simbolic, fiind centrate pe tema memoriei istorice și a cooperării internaționale.

Ceremoniile au inclus o amplă paradă militară organizată miercuri, sub egida președintelui chinez Xi Jinping. La eveniment au asistat și lideri de stat, printre care președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și liderul nord-coreean, Kim Jong Un.

Prezența fostului premier Viorica Dăncilă și a fostului prim-ministru Adrian Năstase la ceremoniile oficiale desfășurate recent la Beijing a generat reacții critice în spațiul politic românesc.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat public că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”.

În replică, Adrian Năstase a oferit o explicație pe blogul său personal, menționând că a participat la eveniment în calitate de fost demnitar, adică din postura unui cetățean privat. Acesta a subliniat că nu a avut intenția de a transmite ideea unei reprezentări oficiale din partea autorităților române.

„La evenimentul de astăzi, am participat în calitate de fost demnitar și deci de persoană particulară. În nici un caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova.⁠ Oricât de mare ar fi influență mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska. ⁠Cândva, va trebui să explic, mai pe larg, despre importantă memoriei în politică externă”, este mesajul publicat pe blogul fostului premier Adrian Năstase