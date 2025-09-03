Politica Grindeanu, despre Năstase şi Dăncilă la Beijing: E opţiunea dânşilor, opţiunea personală







Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că participarea foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada din China reprezintă o opţiune personală, subliniind că PSD urmează un parcurs pro-european.. El a subliniat că, personal, dacă s-ar fi aflat în aceeaşi situaţie, ar fi preferat să o evite, potrivit News.

Sorin Grindeanu a precizat la Parlament că este opţiunea personală, nu de partid, şi că nu are nicio legătură cu PSD, subliniind că reprezintă alegerea personală atât a lui Adrian Năstase, cât şi a Vioricăi Dăncilă.

„Linia PSD-ul, ştiţi, e pro-europeană”, a afirmat acesta.

Seful interimar al PSD a subliniat că „se poate construi o cooperare mai solidă cu Statele Unite ale Americii, dar şi o colaborare mai apropiată cu Uniunea Europeană”.

Sorin Grindeanu a declarat că acestea sunt direcţiile pe care România trebuie să le urmeze, subliniind că ele nu se exclud reciproc, ci se completează: atât relaţia transatlantică, cât şi cea europeană. Foştii prim-miniştri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase, însoţit de soţia sa, au luat parte la parada militară organizată la Beijing de preşedintele chinez Xi Jinping, cu prilejul comemorării încheierii celui de-al Doilea Război Mondial.

Cei trei apar în imagini alături de Xi, de preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi de conducătorul nord-coreean Kim Jong Un. Năstase a menţionat pe blogul său personal că a fost invitat în China în calitate de fost demnitar.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a precizat, în contextul participării foştilor şefi ai Guvernului, Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase, la ceremonia militară de la Beijing, desfăşurată în prezenţa preşedintelui chinez Xi Jinping, a omologului său rus Vladimir Putin şi a liderului Coreei de Nord, Kim Jong Un, că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”

Oana Ţoiu a apreciat că invitaţia a fost făcută probabil în baza statutului de foşti premieri şi transmite intenţia de a demonstra influenţa asupra României, însă, în opinia sa, Putin a reuşit doar să evidenţieze că legăturile respective ţin de trecut şi nu de viitorul României.